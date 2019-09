Lentopallomiehille EM-jatkopaikka tarjolla myöhäisillassa – voitto Turkista veisi neljännesvälieriin

Suomen miesten lentopallomaajoukkueella on tänään tiukka paikka, kun EM-lopputurnauksen alkulohko C päättyy Slovenian Ljubljanassa. Kello 21.30 Suomen aikaa alkavassa ottelussa Turkkia vastaan kyseessä on tulos tai ulos: voitolla Suomi etenee lohkosta neljännesvälieriin eli kisojen 16 parhaan joukkoon, tappio vie joukkueen kotimatkalle.

Suomella on neljästä pelistään yksi voitto ja neljä sarjapistettä. Jatkopaikkansa varmistanut Turkki sekä eilen lohkoisäntä Slovenian yllättänyt Pohjois-Makedonia ovat kahdessa voitossa ja kuudessa pisteessä. Näin ollen Suomi yltäisi 3–0- tai 3–1-voitolla Turkin ohi lohkokolmoseksi, ja 3–2-voitolla Suomi sivuuttaisi Pohjois-Makedonian lohkonelosena.

Jos Turkki kaatuu ja jatkopaikka aukeaa, Suomi pelaa neljännesvälieränsä Ranskan Nantesissa lauantaina tai sunnuntaina. Vastaan tulee jompikumpi A-alkulohkon kärkijoukkueista eli Ranska tai Italia. Ne pelaavat lohkovoitosta tänä iltana.

– Turkki on hyvä joukkue, kokeneita ammattilaisia, erityisesti molemmat passarit (Selcuk Keskin ja Arslan Eksi) ja hakkurit (Metin Toy ja Adis Lagumdzija) ovat erinomaisia. He taistelevat varmasti täysillä, ja meidän pitää olla valmiita kovaan otteluun, Suomen päävalmentaja Joel Banks miettii Lentopalloliiton sivuilla.

– Uskon meidän mahdollisuuksiimme voittaa tämä ottelu. On hyvä, että olemme saaneet levätä yhden päivän kolmen kovan pelipäivän jälkeen.