Leustu palaa Jyväskylän MM-rallin reitille

Leustun erikoiskokeen paluu on merkittävimpiä muutoksia Jyväskylän MM-rallin reittiin vuonna 2019. Korpilahden kupeessa ajettava pikataival oli edellisen kerran mukana rallireitissä vuonna 2014. Leustulla on mittaa 10,50 kilometriä ja se ajetaan kahteen kertaan kolmantena rallipäivänä lauantaina 3. elokuuta.

– Leustussa on paljon loistavia katselualueita, joihin yleisö pääsee helposti. Erikoiskoe on lähellä Jyväskylää ja kulkee aivan valtaväylien vieressä. Leustu on upeaa tiestöä paitsi urheilullisesti, myös katsojakokemuksen puolesta, Jyväskylän MM-rallin reitistä vastaava apulaiskilpailunjohtaja Kari Nuutinen kertoi kilpailun järjestäjän tiedotteessa.

Jyväskylän MM-rallissa ajetaan tänä vuonna 23 erikoiskoetta, joilla on yhteensä mittaa 307 kilometriä. Koko reitin pituus on 1378 kilometriä, joten pikataipaleiden osuus kaikista kilometreistä on 22,3 prosenttia.

Jyväskylän MM-rallin reitti on muilta osin muuttunut vain vähäsen viime vuodelta. Rallin avaa Harjun erikoiskoe torstaina 1. elokuuta ja myös toisena ajopäivänä perjantaina 2. elokuuta ohjelmassa ovat samat pikataipaleet kuin 2018. Oittilan erikoiskoe on kuitenkin siirretty iltapäivästä aamun ensimmäiseksi erikoiskokeeksi.

– Viime vuonna kävi niin, että Oittila oli käytännössä loppuunmyyty. Sinne jouduttiin sulkemaan lähestymistiet ja kilpailijoiden oli vaikea päästä erikoiskokeelle. Päädyttiin siirtämään erikoiskoe heti aamuun, jolloin kilpailijat voidaan tuoda erikoiskokeelle eri reittiä ja tulevien erikoiskokeiden toistoväli lyhenee, koska Oittila ajetaan kertaalleen. Erikoiskoejärjestäjien ja katsojien kannalta tämä on parempi ratkaisu, Nuutinen perusteli.

Oittila, Moksi, Urria ja Ässämäki ajetaan samanlaisina kuin viime vuonna. Äänekosken pikataivalta on hieman muutettu.

– Äänekoskella paikallinen tiehoitokunta on loppuosalle tehnyt kokonaan uutta ja laadukasta tietä, joka on nyt käytössä. Aivan lopussa oleva ”häntä” on käännetty eri suuntaan, Nuutinen kertoi.

Lauantaina 3. elokuuta kilpailijat reuhaavat Pihlajakosken, Päijälän, Kakariston ja Leustun erikoiskokeilla.

– Pihlajakoski on kokenut suurimman muutoksen viime vuotiseen nähden. Alku on uutta pientä tietä, jonka jälkeen mennään isommalle valtiontielle ja sitten käännytään Kärpäntielle, joka on tuttu viime vuosista. Erikoiskokeessa on noin kymmenen kilometriä uutta tietä, jota ei Suomen MM-rallissa ole koskaan aiemmin käytetty, Nuutinen huomautti.

Myös Kakariston erikoiskoetta on muokattu.

– Kakariston lähtö tapahtuu Rapsulantieltä ja noin kolmen kilometrin kohdalta liitytään Taikinanmäen päältä viimevuotiselle Kakariston erikoiskokeelle. Alkuosuus on ajettu viimeksi vuonna 1997, joten nykykuljettajien kohdalla puhutaan täysin uudesta osuudesta, Nuutinen selvitti.

Päijälä ajetaan samanlaisena kuin vuonna 2017.

Rallin päätöspäivänä sunnuntaina 4. elokuuta ajetaan samat Laukaan ja Ruuhimäen erikoiskokeet kuin viime vuonna. Ralli päättyy viime vuonna rakennettuun isoon hyppyyn.

– Ruuhimäestä on otettu mallia myös maailmalla, sillä Meksikon MM-rallin järjestäjät halusivat omaan ralliinsa samantyyppisen hypyn, Nuutinen kehaisi.

Rallin päättävä Ruuhimäen erikoiskoe on myös bonuspätkä, jonka viidelle nopeimmalle kuljettajalle jaetaan lisäpisteitä kaavalla 5, 4, 3, 2, 1.