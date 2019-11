Liechtenstein tietää Suomen kovuuden – ja tekonurmen nopeuden

Suomen jalkapallomaajoukkueen EM-karsintaottelussa kohtaava Liechtenstein tietää, kuinka kova iltapuhde Helsingin Töölön stadionilla perjantaina odottaa. Ja suomalaispanos eli EM-lopputurnauspaikka on sekin hyvin tiedossa.

– Hienoa olla täällä. Tärkeä peli, ja tiedämme Suomen tilanteen. Suomi on pelannut erittäin hyvin ja ansaitsee olla tässä tilanteessa. Me yritämme pelata mahdollisimman hyvin, keskittyä omaan tekemiseen, ja ottaa taas askeleen eteenpäin joukkueena, Liechtensteinin islantilainen päävalmentaja Helgi Kolvidsson toteaa.

Suomea vastaan maiden väliset kaikki neljä aiempaa kohtaamista pelannut kapteeni Martin Büchel odottaa "erittäin vaikeaa peliä". Totuttelemista on myös Töölön stadionin tekonurmeen, johon Liechtenstein pääsi tutustumaan torstain treeneissä.

– Nopea kenttä, erittäin nopea ottelu on luvassa. Suomi on tottunut pelaamaan tekonurmella enemmän kuin me, mutta en usko kentästä tulevan meille mikään äärimmäinen ongelma, Suomen jo MM-karsinnoissa vuonna 2009 kahdesti kohdannut 32-vuotias keskikenttämies sanoo.

– Odotamme hyvää tunnelmaa loppuunmyydyllä stadionilla ja sitä euforiaa (Suomen hakiessa lopputurnauspaikan varmistavaa voittoa). Meille se ei toki muuta mitään, että Suomi pelaa pääsystä lopputurnaukseen. Olemme parantaneet peliämme keväästä, ja kuten valmentaja sanoi, haemme jälleen askelta eteenpäin. Otimme nyt syksyllä tasapelit Kreikkaa ja Armeniaa vastaan, katsotaan jos näistä viimeisistäkin karsinnan peleistä tulisi piste. Tai vaikka kolme.

Kurinalaista kuin Islannilla

Liechtensteinin päävalmentajaksi vuoden alussa astuneelle Kolvidssonille Suomi on tuttu paitsi kesäkuisesta 0–2-kotitappiosta, myös ajalta Islannin maajoukkueen apuvalmentajana. Kolvidsson näkee Suomen nousussa yhtäläisyyttä Islannin "jalkapalloihmeeseen".

– Suomikin on kurinalainen, aito joukkue joka pelaa omilla vahvuuksillaan eikä yritä pelata kuin Espanja tai Saksa. Panostaa vahvuuksiinsa ja ottaa niistä kaiken irti. Islanninkin pelaamista oli yksinkertaista analysoida, mutta paljon vaikeampaa oli pelata sitä vastaan, Kolvidsson vertailee.

– Suomella on erinomainen puolustus, yksi Bundesliigan parhaista maalivahdeista ja hyökkääjä, joka tekee maaleja Valioliigassa. Suomen heikkoudet? Vaikea sanoa, mutta jos heillä ei ole jossain tilanteessa varovaisuutta tai huolellisuutta, siihen meidän pitää iskeä. Mutta ei meille varmasti mitään tuhatta maalipaikkaa ole luvassa, päävalmentaja päätti.

"Tätä matsia on odottanut eniten 29 elinvuoden aikana"

Päivä jäljellä suomalaisen jalkapallon suureen iltaan, mutta perjantaisen EM-karsinnan ratkaisupelin yhtä pääosan esittäjää ei jännitä. Jalkapallomaajoukkueen ilopilleri, maalivahti Lukas Hradecky on oma itsensä ennen miesten ensimmäisen lopputurnauspaikan kenties ratkaisevaa Liechtenstein-peliä.

– Nyt pitää puhua fiksuja, Hradecky virnuaa tuttuun tyyliinsä totuttua isomman toimittajajoukon edessä.

Ja ei todellakaan jännitä. Ei, vaikka perjantaina on edessä peli, jota voisi stressata. Ja jota suomalaisessa jalkapallossa on paitsi jännitetty myös odotettu jo ikiajat.

– Henkilökohtaisestikin pitää myöntää, että tätä matsia on odottanut eniten tässä 29 elinvuoden aikana. Ja suunnitelmana on tehdä tästä unohtumaton perjantai ja unohtumaton viikko muutenkin, Hradecky sanoo.

Hradecky on päässyt historian teossa jo vauhtiin, kun seurajoukkue Leverkusenin maalilla tuli torjuttua uran ensimmäinen voitto Mestarien liigassa Leverkusenin kukistaessa Atletico Madridin viime viikolla.

– Yritetään perjantaina jatkaa siitä, että rasti tulee taas ruutuun. Olen puhunut siitä, että iso juttu oli päästä ulkomaille ammattilaiseksi, sitten voittaa jotain, päästä Mestarien liigaan, ja nyt tuli siellä eka voittokin. Jatketaan rastittamista, ja olisi hienoa, että se tulisi tehtyä jo nyt perjantaina.

– Onhan tämä peli pyörinyt mielessä paljon. Halusin nuo kaikki turhat Atletico-matsit pois alta vaan, että pääsisin pelaamaan tänne, rastia hakeva Hradecky nauraa vielä.

"Aika täpinöissä ollaan"

Hymyn keskellä on toki ammattimainen suhtautuminen peliin. Vaikka hehkutus onkin ollut ylitsevuotavaa ja usko kisapaikkaan vallannut maan, Hradeckykin tietää, että "tässä lajissa mikä tahansa jengi pystyy voittamaan toisen".

– Klisee, mutta ekaksi pitää tuo jengi voittaa. Takki auki ei lähdetä Liechtensteinia vastaan, eikä tämä joukkue sellainen olekaan että takki olisi auki. Valmiina ollaan. Aika täpinöissä ollaan itse kukin, mutta ylilataukseen ei saa mennä eikä siitä olekaan mitään merkkejä näkynyt. Normaalius on se viikon sana.

– Tämä on koko kansakunnan juttu ja auttaa meitä kaikkia näissä harmaissa keleissä. Tuo pikkaisen valoa, ja omalla panoksella pyrin siihen vaikuttamaan perjantaina. Aion antaa oman osani sille hulluudelle.