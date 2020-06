Liiga vauhtiin 1. lokakuuta – askissa heti viimeisimmät finalistit

Miesten jääkiekon Liigan kausi 2020–21 alkaa torstaina 1. lokakuuta, liiga vahvisti torstaina julkaistessaan kauden otteluohjelman. Kausi alkaa kevään 2019 finaalijoukkueiden HPK:n ja Kärppien kohtaamisella, ja seuraavana iltana eli perjantaina 2. lokakuuta otellaan kuusi peliä.

Pelejä on aiempien kausien tapaan yhteensä 450 eli 60 ottelua joukkuetta kohden. Lopputulos on koronaviruspandemian kurittaman kevään jälkeen kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelän mieleen. Järvelällä lähti "iso kivi sydämeltä" ohjelman valmistuttua.

– Kyllä tämä meni urani kovimmaksi ohjelman tekemiseksi. On tehty varaohjelman varaohjelman varaohjelmaa, poikkeuksellisen kevään tuoman epätietoisuuden keskellä. Siihen nähden lopputulos on hyvä, että vielä kuukausi sitten epävarmuutta oli paljon, Järvelä kuvaili STT:lle torstaina.

Järvelä kiittää kanssasuomalaisia siitä, että näin pitkälle on Liigankin osalta jo päästy.

– Huhtikuun alussa näytti aika huolestuttavalta, ja Liiga kiittää Suomen kansaa kuuliaisesta ohjeiden noudattamisesta ja hallitusta sen toimista. Ollaan saatu tilannetta oikenemaan.

Liiga on tauolla Suomen EHT-turnauksen ajan 1.–9. marraskuuta, ja joulun aikaan pidetään viikon mittainen tauko. Runkosarjan päätöskierros pelataan 30. maaliskuuta 2021 ja pudotuspelit alkavat 1. huhtikuuta.

Finaaliottelut pelataan toukokuun kahdella ensimmäisellä viikolla ja kausi päättyy viimeistään 14. toukokuuta, jolloin pelattaisiin hykerryttävä seitsemäs finaali. Tuo olisi kautta aikain myöhäisin SM-päättyminen. Myöhennetyt ensi kevään MM-kiekot alkavat sitten 21. toukokuuta, joten kiekkojännäreillä riittää hehkua kesään saakka ensi vuonna.

Arkikiireet vievät jälleen pelit viikonloppuihin

Liigan pääpelipäivinä säilyvät perjantai ja lauantai, sillä otteluista 284 eli 63 prosenttia pelataan viikonloppuisin. Keskiviikkopelejä on 81 (18 prosenttia) ja tiistaina pelataan 56 ottelua (12 prosenttia). Loput pelit on siroteltu torstai-iltoihin.

– Viimeiset pari vuotta on trendi ollut se, että päälle 60 prosenttia peleistä on viikonloppuisin. Arkena pelaaminen ei ole kannattavaa, ihmisten arki vaan on niin kiireinen tänä päivänä. Paljon puhutaan siitä, että Liiga haluaa oluen virtaavan (viikonloppupeleissä), mutta kyllä se isoin tekijä on se, että ihmisten arki on niin kiireistä, että arkipeleihin ei ehditä entiseen tapaan, Järvelä kertoo.