LiigaPloki hakee kotisalissaan korvausta rumille vierastappioille – Historiallinen europeli jo lähellä

Pihtiputaan LiigaPloki yrittää palauttaa kurssinsa naisten lentopallon Mestaruusliigassa jälleen voitokkaaksi, kun se pääsee sunnuntaina irti kotisalissaan. Vastustajaksi saapuu salolainen LP Viesti.



Pihtiputaalaisilla on alla heikosti sujunut vieraskiertue, kun se hävisi peräkkäisinä päivinä LP Kangasalalle ja juuri Viestille selkein 3-0 lukemin. Pelkkä kotikenttäetu ei tänään ottelua LiigaPlokin eduksi käännä, jos peliote ei rutkasti terävöidy, sillä sen verran vastaantulijaksi joukkue Viestin vieraana reilu viikko takaperin jäi. Parhaimmillaan LiigaPloki tuossa ottelussa, toisessa erässä, ylsi 16 pisteeseen.



– Heikosti sujunutta vierasreissua on tässä ihmetelty. Joko valmistautuminen meni pieleen tai sitten pelaajilla oli fyysisesti jonkinlainen jumitila päällä. Toki kaikki kunnia vastustajille, mutta olisi meidän paljon parempaan pitänyt pystyä, LiigaPlokin päävalmentaja Jukka Koskinen myöntää.



Kuluvalla viikolla LiigaPloki pääsi jo voitokkaan ottelun pelaamaan, mutta se tapahtui lentopallon Suomen Cupissa alemmalla sarjatasolla pelaavaa joensuulaista Joen Jujua vastaan. Tuolla voitolla LiigaPloki eteni Cupissa puolivälieriin.



Tänä iltana vastaan tuleva LP Viesti on Koskisen mukaan voitettavissa, mutta äärimmäisen ehjää ottelua se vaatii.



– Viesti nojaa hyökkäämisessä laitapelaamiseen, etenkin hakkuri Kertu Laakin tehoihin. Heillä on myös melko uusi passari (azerbaidzhanilainen Krystsina Yagubova), joka on varmasti paremmin sisällä jo joukkueen kuvioissa kuin viimeksi meitä vastaan, Koskinen ennakoi.





Historiallinen europeli lähenee





Tämän illan kotiottelu on LiigaPlokin viimeinen esiintyminen Pihtiputaalla ennen seuran historiallista, ensimmäistä europeliä. Tiistaina 6. marraskuuta LiigaPloki nimittäin pelaa Tanskassa, jossa se kohtaa Challenge Cupin ottelussa Holte IF:n. Sitä ennen kotimaan liigassa ehtii olla vielä vierasottelu Kuusamoa vastaan.



– Olemme treenanneet kovaa, mikä saattoi olla yksi syy, että pelaajat olivat hieman hitaalla jalalla tappiollisissa vierasotteluissa Viestiä ja Kangasalaa vastaan. Tavoitteena on, että kauden ensimmäinen kuntopiikki saataisiin ajoitettua juuri euro-otteluihin, Koskinen suunnittelee.



– Matkoja ja muita järjestelyitä europeliä varten on suunniteltu, joten toki se silläkin tavalla mielessä on. Joukkueen kanssa asiasta ei olla vielä keskusteltu, vaan pelaajien ajatukset on pyritty pitämään kotimaan sarjassa.



Naisten Mestaruusliigaa Pihtipudas-salissa: LiigaPloki – LP Viesti sunnuntaina 28.10. klo 17:00.