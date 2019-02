LiigaPloki hakee vuoden avausvoittoa kotisalissaan sekä perjantaina että lauantaina – mutta sairastuvalta kantautuu ikäviä uutisia

Naisten Mestaruusliigan runkosarja alkaa kääntyä loppusuoralle. Pihtiputaan lentopallonaisilla on edessään vielä seitsemän runkosarjaottelua. Kotisalissaan Pihtiputaalla LiigaPloki pelaa sekä tänä iltana että lauantaina.



LiigaPloki ei vuoden 2019 puolella ole vielä voittanut. Mestaruusliigassa on tullut kaksi tappiota ja lisäksi joukkue hävisi Suomen Cupin välierässä Oriveden Ponnistukselle. Sarjataulukossa LiigaPloki on seitsemäntenä eli kolmanneksi viimeisenä. Voittoja kauden 17 ottelusta on kertynyt seitsemän.



– Ollaan saatu pari viikkoa keskittyä ihan vain harjoittelemiseen. Aivan perusasioita ollaan treenattu. Yritetään yksinkertaisen tekemisen kautta saada juonesta taas kiinni, LiigaPlokin päävalmentaja Jukka Koskinen muotoili.



Yksi ikävä uutinen Koskisella oli kerrottavana LiigaPlokin kokoonpanon tilanteesta. Täksi kaudeksi Pihtiputaalle siirtynyt ja mainiosti syksyllä esiintynyt, vasta 19-vuotias Venessa Loukonen, saattaa olla sivussa koko loppukauden jalkavamman vuoksi.



– Nyt täytyy sitten tulla toimeen kahdella keskitorjujalla, Koskinen harmitteli.



Kahdeksan parhaan joukkoon ja puolivälieriin yltämisen suhteen pihtiputaalaisilla ei vaikuttaisi olevan hätää. Viimeisenä sarjassa oleva Rovaniemi ei nimittäin ole saanut tililleen vielä ainuttakaan voittoa kuluvalla kaudella.



Tänä iltana LiigaPloki on kovan haasteen edessä, sillä vieraaksi saapuu sarjan ennakkosuosikkeihin kuuluva Hämeenlinna. Joukkueet ovat kohdanneet tällä kaudella kahdesti aiemmin; molemmat ottelut päättyivät viime kaudella Suomen mestaruuden vieneen Hämeenlinnan 3-0-voittoon.



– Heillä on kaksi uutta kovanluokan vahvistusta ja lisäksi Suvi Kokkonen, joka on sarjan parhaita yleispelaajia, Koskinen tietää.



Koskisen tarkoittamat vahvistukset ovat Suomen maajoukkuepelaaja Salla Karhu, joka palasi Hämeenlinnan Ranskan liigasta sekä Ranskan maajoukkueessa pelannut Maeva Orle.



Erityisesti lauantaina LiigaPlokin voi sitten toivoa avaavan tämän vuoden voittosaldon. Silloin Pihtiputaalle saapuu sarjassa kahdeksantena oleva Nurmon Jymy, jonka LiigaPloki on kaatanut kummassakin tämän kauden aiemmassa kohtaamisessa.



– Nurmo on aina vaarallinen joukkue, mutta heilläkin on kokoonpanossa kysymysmerkkejä loukkaantumisten vuoksi. Kyllä näistä kahdesta ottelusta lauantain peli on meille se tärkeämpi, Koskinen myöntää.



Naisten lentopallon Mestaruusliigaa Pihtipudas-salissa:

*LiigaPloki – Hämeenlinna perjantaina 1.2. klo 18:30.

*LiigaPloki – Nurmon Jymy lauantaina 2.2. klo 17:00.