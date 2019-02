LiigaPloki pelaa tänään runkosarjan viimeisen kotiottelun – ”Flunssa-aallon suhteen edellistäkin hankalampi viikko”

Pihtiputaan LiigaPloki pelaa tänään naisten lentopallon Mestaruusliigassa runkosarjan viimeisen kotiottelunsa. Vieraaksi saapuu WoVo eli Woman Volley Rovaniemeltä. Seuraavana viikonloppuna pihtiputaalaiset tekevät vielä vieraskiertueen, kun runkosarjan viimeisissä otteluissa vastaan asettuvat LP Kangasala ja Oriveden Ponnistus.



Yhdeksän joukkueen mestaruussarjassa LiigaPloki on tällä hetkellä seitsemäntenä. Viimeisten runkosarjaotteluiden panoksena on se, lähteekö LiigaPloki puolivälieriin sijalta seitsemän vai kahdeksan.



– Tänään olisi mukava varmistaa sitä seitsemättä sijaa. Sitten voitaisiin kenties hieman keventää harjoittelua ja ladata voimia pudotuspelejä ajatellen, suunnittelee LiigaPlokin päävalmentaja Jukka Koskinen.



Jos LiigaPloki sijoittuu seitsemänneksi, saanee se puolivälieriin vastaansa Hämeenlinnan. Tällöin joukkue välttäisi runkosarjan kärkipaikkaa pitävän LP Viestin.



Tänään LiigaPlokille aukeaa mainio sauma turvata tuota seitsemättä sijaa, sillä WoVo ei ole voittanut kauden aikana vielä ainuttakaan ottelua. LiigaPloki on 21 ottelustaan voittanut seitsemän.



– WoVo on sillä tavalla hankala vastus, että pelaavat tosi erilaista peliä kuin muut joukkueet. Heidän selkeästi paras pelaaja on yhdysvaltalainen hakkuri Makena Schoene. Hänet pitää torjunnassa huomioida, Koskinen kertoo.



– Lisäksi kotisalissa meidän pitää saada syöttö kulkemaan, jotta otetaan vastustajan keskihyökkäyksistä tehoa pois, Koskinen jatkaa.



LiigaPlokin huolenaiheena illan kotiottelun alla on flunssakausi. Viime sunnuntaina joukkueella oli LP Viesti -tappiossa ongelmia vastaanoton kanssa, kun muun muassa libero Sini Koljonen oli sivussa kuumeisena.



– Tämä viikko on ollut edellistäkin huonompi flunssa-aallon suhteen. Sitä on pitänyt tietenkin treenaamisessa huomioida, eikä meillä kauhean leveä materiaali muutenkaan ole, Koskinen harmittelee.



Lentopallon Mestaruusliigaa Pihtipudas-salissa: LiigaPloki – WoVo pelataan sunnuntaina 24. helmikuuta klo 17:00.