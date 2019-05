LiigaPloki pestasi kolme passaria – Taylor Lindberg saapuu USA:sta

Vahvaa joukkuetta naisten lentopallon Mestaruusliigaan ensi kaudeksi kokoava Pihtiputaan LiigaPloki on pestannut peräti kolme passaria. 22-vuotias Taylor Lindberg saapuu Pihtiputaalle USA:sta, 19-vuotias Taija Kaukoranta Hämeenlinnasta ja 16-vuotias Sofia Lehto Helsingistä.

Lindberg on pelannut neljä vuotta Arkansas Little Rockin yliopistossa, josta hänellä on biologian tutkinto. Nyt tehty ammattilaissopimus on hänen uransa ensimmäinen.

Oulunsalon Vasamassa lentopallo-oppinsa saanut Kaukoranta on pelannut kaksi edellistä kautta Mestaruusliigaa toisena passarina Nurmossa ja Hämeenlinnassa. Lehto puolestaan aloitti uransa Puma Volleyssa ja pelasi viime kaudella ykkössarjaa Helsinki Volleyssa.

Sekä Kaukoranta että Lehto ovat edustaneet Suomea tyttöjen maajoukkueessa.