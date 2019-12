LiigaPloki vaikeassa terveystilanteessa vuoden viimeiseen kotiotteluun – "Yritetään löytää oma peli uudella kokoonpanolla"

LiigaPloki on ennen joulutauon aloittavaa perjantai-illan ottelua uudessa tilanteessa. Pihtiputaalaisittain historiallinen, 15 ottelun mittaiseksi ehtinyt voittoputki, on kääntynyt orastavaksi tappioputkeksi. LiigaPloki hävisi viime viikolla kaksi vierasotteluaan, kun Hämeenlinnan Lentopallokerho ja Puijo Wolley olivat parempia lukemin 3-1.



LiigaPlokin murheet alkoivat synkästä Hämeenlinna-ottelusta. LiigaPlokin ottelun parhaat pistenaiset, Salla Karhu ja Maddie Palmer, joutuivat jättämään pelin kesken neljännessä erässä. Myöhemmin LiigaPloki tiedotti, että Karhun kausi on ohi akillesjännevamman vuoksi. Palmer on sivussa arviolta muutaman viikon jalkaterän nivelsidevamman takia.



Kun viime viikon toisessa ottelussa Puijo Wolleyta vastaan sivussa oli vielä hakkuri Yasmine Madsen, onnistuivat sarjajumbona olevat kuopiolaiset aiheuttamaan LiigaPlokille toisen tappion.



Edellä mainittu kolmikko puuttuu LiigaPlokin riveistä myös tänään Rovaniemeä vastaan, vahvistaa LiigaPlokin apuvalmentaja Mikko Pesonen.



– Madsen on ollut mukana treeneissä, mutta lepää vielä tämän pelin. Annetaan vatsalihasvamman parantua kunnolla, Pesonen lisää.



Nuorille pelaajille isoja rooleja



Tänään vieraaksi saapuvat rovaniemeläiset ovat sarjataulukossa toiseksi viimeisenä. LiigaPloki ja WoVo ovat kohdanneet tällä kaudella aiemmin kertaalleen, jolloin LiigaPloki voitti puhtaasti 3-0. Kolmen avainpelaajan loukkaantumiset ja sitä myöten uudistunut kokoonpano takaavat kuitenkin, ettei LiigaPloki lähde tällä hetkellä otteluihinsa ennakkosuosikkina.



-Yritetään löytää oma peli uudella kokoonpanolla. Koko viikko on treenattu ihan normaalilla meiningillä. Menestys sinänsä ei tässä vaiheessa kautta ole vielä tärkeintä, vaan oman pelin kehittäminen, Pesonen muistuttaa.



Loukkaantumisten myötä arvokasta kokemusta ja vastuuta saavat nuoremmat pihtiputaalaiset, kuten 17-vuotias Roosa Päykkönen, joka pelasi LiigaPlokin edellisessä ottelussa hakkurina ja 18-vuotias yleispelaaja Tuuli Tuominen.



-Kaikki ovat syksyn ajan treenanneet hyvin ja kuviot ovat sitä kautta tuttuja. Mutta toki se on hankalaa hypätä yhtäkkiä kehiin, Pesonen pohtii.



Tammikuussa tärkeitä otteluita riittää



Kävi tämän illan ottelussa miten tahansa, on syksy ollut pihtiputaalaisille menestys. LiigaPloki lähtee joulutauolle vähintäänkin sarjataulukon sijalta neljä, mutta jopa sarjan piikkipaikka on tänään voittamalla mahdollinen. Lisäksi takataskussa on jo paikka tammikuun 18. päivä pelattavaan Suomen Cupin finaaliin.



Joululoma LiigaPlokin pelaajille on kuusipäiväinen. Sitten alkaa valmistautuminen kevätpuoliskon haasteisiin.



-Aamulla 27. päivä jatkuu treenit. Siinä on tammikuun ensimmäisenä viikonloppuna heti pohjoisen kiertue, Pesonen ilmoittaa viitaten vierasotteluihin Rovaniemeä ja Kuusamoa vastaan.



Lentopallon Mestaruusliigaa Pihtiputaalla: LiigaPloki – WoVo Rovaniemi pelataan perjantaina 20.12. klo 18:30.