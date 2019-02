LiigaPlokilla pitkästä aikaa voitto-ottelu kotisalissa Pihtiputaalla

Pihtipudas-salissa nähtiin sunnuntai-iltana valoisa päätös runkosarjan kotiotteluille, kun LiigaPloki voitti rovaniemeläisen Woman Volleyn puhtaalla pelillä 3 – 0.

Edellisen kerran Mestaruusliigassa LiigaPloki voitti kotonaan joulukuussa, kun rovaniemeläiset vierailivat viimeksi Keski-Suomessa. Tämän vuoden puolella voitto oli kaikkiaan toinen pihtiputaalaisille.

LiigaPlokin valmentaja Jukka Koskinen oli tyytyväinen voittoon, jota kaikki osasivat odottaa.

– Kolmea pistettä haettiin, että saataisiin varmistettua seitsemäs sija. Nyt Nurmon pitäisi voittaa molemmat jäljellä olevat pelinsä, että tilanne muuttuisi, Koskinen iloitsi.

Pudotuspelien ensimmäisessä vaiheessa LiigaPlokin vastustaja on todennäköisesti Hämeenlinnan Lentopallokerho.

– Olen pitänyt Hämeenlinnaa parempana vaihtoehtona kuin sarjajohtaja LP Viestiä, mutta heidän keskinäisen ottelunsa perusteella en ole siitä enää varma. Matka on tosin Hämeenlinnaan lyhyempi kuin Saloon, jolla on silläkin merkitystä.

Sarjataulukon alaosasta löytyvän LiigaPlokin on löydettävä peliinsä uusi vaihde, että pelit jatkuvat runkosarjan kärjen kohtaamisten jälkeen.

– Tuli puolivälierään vastaan kuka tahansa, meidän pitää saada haastohenki esiin. Jos onnistutaan yllättämään vastustaja ensimmäisessä pelissä, sarjan henki muuttuu paljon.

LiigaPloki oli sunnuntaina vahvoilla varsinkin kahdessa ensimmäisessä erässä, jotka päättyivät molemmat 25 – 16. Kolmannessa WoVo oli alussa johdossa, mutta taipui lopulta ässäsyöttöön, kun erä kirjattiin pihtiputaalaisille 25 – 21.

Rovaniemeläisjoukkueen valmentaja Teemu Mäkikyrö harmitteli joukkueen myöhäistä herätystä.

– Torjunta ja puolustus oli kahdessa ensimmäisessä erässä ihan luokatonta, mutta kolmanteen päästiin peliin mukaan.

LiigaPlokin Emilia Kääntä (12/+6) kertoi voittoisan pelin olleen tasapainoinen esitys.

– Omalta kohdalta vastaanotto ja hyökkäys toimi hyvin, puolustus voisi olla parempaa. Kaudella on menty koko ajan eteenpäin ja suunta puolustuspeleihin on hyvä.

Ottelussa pelasivat vastakkain Nousiaisen siskokset. WoVon libero Heini Nousiaiselle syöttöjä kävi kentällä muutamaan otteeseen lyömässä LiigaPlokin Hilla Nousiainen.

– Sisko tiesi kyllä kohteen hyvin. Omaan peliini olen tyytyväinen, yllättävän paljon tuli syöttöjä, se varmaan oli edellisen pelin seurausta, mutta aika hyvin sain kasattua itseni tähän otteluun, Heini Nousiainen pohti.

Pihtiputaalaisten esitystä sunnuntaina voi pitää yllättävän pirteänä siihen nähden, että kuumetauti jatkoi joukkueessa edellisviikon tapaan. Nyt taudin kourissa oli yhdysvaltalaisvahvistuksia, jotka toipuivat lopulta hyvään pelikuntoon.

– Elizabeth Field (15/+13) pystyi käymään viikolla harjoituksissa kerran, Jeane Horton (11/+9) kahdesti. Kun sunnuntaina tulin saliin, en tiennyt minkälaisella koostumuksella pystytään pelaamaan, Jukka Koskinen kertoi.

LiigaPlokilla on ennen pudotuspelejä kaksi vieraspeliä, lauantaina on vastassa LP Kangasala ja sunnuntaina Oriveden Ponnistus. Jukka Koskisen mukaan nyt on harjoittelun keventämisen aika.

– Alex Donaghyn (12/+7) passeihin pitää saada lisää ilmaa, että hänen hyökkäysmahdollisuutensa saadaan täysillä käyttöön. Ei tässä vaiheessa pysty paljoa tekemään, vaan pitää saada esiin ne mitä on aiemmin tarttunut matkaan, Koskinen sanoi.