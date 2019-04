LiigaPlokille italialainen päävalmentaja – Alessandro Lodi on valmentanut myös Suomen naisten maajoukkuetta

Naisten lentopallon mestaruusliigassa pelaava Pihtiputaan LiigaPloki on pestannut ensi kaudeksi historiansa ensimmäisen ulkomaalaisvalmentajan. Päävalmentajat tehtävät ottaa heinäkuussa vastaan italialainen Alessandro Lodi, joka on ollut mukana myös Suomen naisten maajoukkueen valmennusryhmässä 2017.

Edelliset kaksi kautta Lodi, 40, on valmentanut miesten pääsarjajoukkuetta Japanissa. Hänellä on kokemusta valmentamisesta kahdeksassa eri maassa.

– Minulla on hyvä yhteys suomalaiseen lentopalloon. Haluan julkisesti kiittää Saana Koljosta. Valmensin häntä maajoukkueessa ja hän kertoi minulle ensimmäisenä, että LiigaPloki olisi seura missä minun tyyliseni valmentaja voisi toteuttaa oppejaan. Valmennustyylini on opettaa hyvät tekniset ja henkiset taidot. Täällä minulla on siihen mahdollisuus, joten olen todella innoissani, Lodi kertoo LiigaPlokin tiedotteessa.

Lodin mukaan uutisia seuran pelaajahankinnoista on luvassa hyvin pian.

– Teemme kovasti töitä kilpailukykyisen joukkueen muodostamiseksi. Joukkueen kokoaminen ei ole vain pelaajien keräämistä. On oltava selkeä suunnitelma siitä, mitä haluamme olla teknisesti ja minkälaisia persoonia etsimme. Ainoastaan täysin motivoituneet ja intohimoiset pelaajat osallistuvat projektiin ja pelaavat sen mukaisesti, hän valottaa.

– Haluan, että LiigaPloki on joukkue, johon halutaan liittyä kun tavoitteena on kehittyä ja hakea rajojaan.

Lodi piipahtaa Pihtiputaalla jo toukokuun lopussa vetämään harjoitusjakson. Kokopäiväisesti hän aloittaa joukkueen kanssa heinäkuun viimeisellä viikolla. Lodi hoitaa myös joukkueen fysiikkavalmennuksen.

Valmennusryhmässä jatkavat apuvalmentajana Mikko Pesonen ja tilastoijana Jarkko Tyvimaa. Ryhmää saapuu vielä täydentämään Italialainen apuvalmentaja Riccardo Lugli.