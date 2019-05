LiigaPlokille jälleen uusi nimi: Alexis Conaway

Pelaajauutisia tiuhaan tahtiin tänä keväänä suoltanut Pihtiputaan LiigaPloki julkisti maanantaina uusimman hankintansa. Joukkueeseen liittyy amerikkalaisvahvistus Alexis Conaway, 23, joka on pelannut sekä keskitorjujana että laiturina Iowa Staten yliopistojoukkueessa

Conaway on opiskellut yliopistossa kinesiologiaa. Se on tieteenala, joka tutkii ihmisen liikettä urheilun ja terveydenhoidon tarpeita varten. Hänen urheilutaustaansa on kuulunut lentopallon lisäksi myös yleisurheilu ja koripallo.

Kaudella 2018-19 Conaway hän ei pelannut liigassa, mutta oli mukana Louisianan yliopiston harjoitusryhmässä.

– Hyppy ammattilaismaailmaan on aina täynnä tuntemattomia asioita. Oli erittäin tärkeää löytää seura, johon voisin luottaa. LiigaPlokin kanssa tiedän, että minusta pidetään huolta sekä urheilijana että ihmisenä, kun asun yhteisössä, joka todella tukee joukkuetta, Conaway pohtii seuran tiedotteessa.

– Olen erittäin innostunut LiigaPlokiin liittymisestä. Joukkuekaverit ja fanit tulevat saamaan positiivisen energiani ja yritykseni joka päivä. Vahvuuteni on johdonmukaisuus ja tasapainoisuus

Päävalmentaja Alessandro Lodi on mielissään siitä, että Conaway pystyy auttamaan LiigaPlokia sekä keskellä että laidassa.

– Alexis oli poissa lentopallosta useita kuukausia, ennen kuin palasi harjoitteluun, mutta se ei ole huono asia. Hän tietää nyt, että hän todella haluaa pelata. Tämä sopii täydellisesti joukkueemme kulttuuriin, Lodi toteaa.