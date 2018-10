Liigajohtaja Kärppien lento katkesi Tapparan iskuun

Kestosuosikki Tappara alkaa vertyä jääkiekkokauden vanhetessa. Tamperelaisjoukkue antoi muistutuksen nousukunnostaan, kun se kaatoi vieraissa viime kauden Suomen mestarin Oulun Kärpät 2–1.

Ottelun voittomaaliksi jäi Juhani Jasun kolmannen erän puolivälissä tekemä Tapparan toinen osuma.

Kärpät oli voittanut Liigassa kymmenen edellistä otteluaan peräkkäin. Tappara puolestaan venytti peräkkäisvoittojensa määrän Liigassa viiteen.

Voitto oli viidenneksi kivunneelle Tapparalle viides peräkkäin. Kärpät peittosi viime kevään SM-finaaleissa juuri Tapparan.

Kärppien sarjajohto Liigassa toisena olevaan ja ottelun vähemmän pelanneeseen TPS:ään on kuusi pistettä.

Ässien kehno syksy jatkuu. Hyvää lokakuuta pelaava HPK kävi hakemassa sarjapisteet Porista maalein 4–1. Teemu Turunen ampui HPK:lle kaksi maalia.

Voitollaan HPK kipusi ohi Ilveksen takaisin kolmannelle sijalle. Ässät on hävinnyt kolme ottelua peräkkäin.

Ässien syksy on ollut masentava. Se on koonnut 15 ottelusta yhdeksän pistettä eli 0,60 pinnaa per peli.

SaiPan kotitaika kestää yhä

Lappeenrannassa SaiPa palasi kotijäällään voittokantaan, kun se kukisti Lukon 4–1. SaiPasta Jonatan Tanus teki 1+1 pistettä.

SaiPa on voittanut syyskauden kaikki kuusi kotiotteluaan.

Pelicans haki arvokkaat vieraspisteet Helsingistä kaatamalla HIFK:n 4–2. Pelicansista Jesse Mankisella ja Jesse Saarisella oli kummallakin kahden maalisyötön ilta.

Sport peittosi kotikaukalossaan Jukurit 4–1. Sportin ulkomaalaishyökkääjät olivat vireessä, sillä sekä ranskalainen Valentin Claireaux että kanadalainen Brody Sutter keräsivät 1+1 tehopistettä.

Voitto tuli Sportille tarpeeseen, sillä se oli hävinnyt viidestä edellisestä ottelustaan neljä. Voitollaan Sport nousi sarjataulukossa yhdeksänneksi, ohi KalPan, Lukon ja KooKoon.

Liiga jatkuu torstaina kahdella ottelulla Ilves–TPS ja JYP–Lukko.