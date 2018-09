Liigan kärki tyhjeni taas – tilalle muutama nimekäs paluumuuttaja ja nuori lupaus

Jääkiekon Liigan runkosarja käynnistyy perjantaina tutuin asetelmin. Viime kauden mestari Oulun Kärpät ja kolmonen HIFK luisteluttavat kaukaloon sarjan kalleimmat pelaajaniput. Tässä kauaksi ei jää kuusi peräkkäistä finaalipaikkaa rohmunnut Tappara.

Siirtomarkkinoilla pelaajavirrat olivat viime vuosilta tutut. Maksukykyisemmät sarjat itäliiga KHL:n johdolla veivät osan parhaassa peli-iässä olevista kiekkoilijoista, ja muutama lähti NHL-unelman perään.

Suomeen palasi yli 30-vuotiaita ulkomaankaukalot kokeneita pelureita, jotka yrittävät täyttää lähtijöiden jättämää aukkoa nuorten lupausten kanssa.

Kärpät kärsi raskaimmat menetykset. Se menetti viisi kuudesta parhaasta pistemiehestään: Julius Junttilan, Charles Bertrandin, Mikael Ruohomaan, Saku Mäenalasen ja Miika Koiviston.

– Pakisto pysyi hyvin kasassa, ja Ohtamaan Atte tuli Koiviston tilalle. Maalivahdit ovat samat, joten alakerta on hyvin kasassa. Hyökkäyksessä lähtijöitä on korvattu enemmän nuorilla tulevaisuuden pelaajilla, ruoti Kärppien päävalmentaja Mikko Manner STT:lle.

Nuoriin tulevaisuuden pelaajiin luottaa moni muukin Liiga-seura. Sarjan kirkkaimpana nuorisotähtenä loistaa Porin Ässien Jesperi Kotkaniemi, jos hän palaa NHL:n harjoitusleiriltä Suomeen.

Potentiaalisiin nuorisotähtiin kuuluvat myös Pelicansin Jesse Ylönen, Lukon Linus Nyman, HIFK:n Niklas Nordgren, SaiPan Emil Oksanen ja JYPin Anttoni Honka.

Pistepörssin kärjessä tilaa

Liigan viime kauden kymmenestä parhaasta pistemiehestä vain kolme jatkaa sarjassa. Jatkajista JYPin Jani Tuppurainen ja Jarkko Immonen kuuluvat sarjan konkariosastoon, jota jyväskyläläisillä riittää muutenkin Eric Perrinin, Juha-Pekka Hytösen ja Ossi Louhivaaran johdolla.

Pistepörssin voittaja Antti Suomela jätti JYPin kauden jälkeen, mutta tie vei HIFK:n sijasta NHL:ään. HIFK hankki kesällä esimerkiksi yli kymmenen vuoden ulkomaan kierroksen tehneen Tommi Santalan ja NHL-veteraani Kyle Quinceyn.

Pistepörssin kakkonen TPS:n Tomi Kallio lopetti, mutta turkulaiset saivat kelpo korvaajan 32-vuotiaasta Lauri Korpikoskesta. Myös Topi Jaakola tuo kokemusta TPS:n alakertaan.

– Laurilla on siihen riittävästi kokemusta maailmalta niin NHL:stä kuin nyt viimeksi Sveitsistä. Hän on näyttänyt olevansa vahva liideri niin kentällä kuin kentän ulkopuolellakin. Joukkueen uusiutuminen on myös iso mahdollisuus, TPS-luotsi Kalle Kaskinen tuumi.

Peli kuntoon kevääksi

TPS menetti esimerkiksi Patrik Virran KHL:ään, Perrinin ja Jasper Lindstenin Kärppiin. Oululaisten päävalmentaja Manner nostaa Atte Ohtamaan lisäksi esiin toisenkin paluumuuttajan.

– (Mika) Pyörälä tuli takaisin ja on kokeneena pelaajana tärkeä myös nuorillemme. (Aleksi) Heponiemi ja Lindsten ovat uusia pelaajia, joiden odotan ottavan askeleita eteenpäin. Myös Rasmus Kupari on tavallaan uusi pelaaja, koska nyt hän saa roolia viime kautta enemmän, Manner mainitsee 18-vuotiaan NHL:n ykköskierroksen varauksen.

Tapparan konkarihyökkääjä Kristian Kuusela luottaa joukkueensa iskukykyyn, vaikka ulkomaat veivät esimerkiksi Henrik Haapalan ja Jukka Peltolan.

– Potentiaalia on korkealle. Sitä lähdemme jatkamaan, mitä Tappara on tehnyt organisaationa viime vuodet. Tärkeintä on, että pystyisimme kehittämään peliä. Ei sen tarvitse olla valmista vielä joulunakaan. Keväällä pitäisi olla parhaimmillaan, Kuusela sanoi.