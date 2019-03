Liigan puolivälierissä on luvassa vauhdikasta viihdettä – Kärpät saa Ilveksestä vastaansa uskottavan haastajan

Pöytä on katettu miesten Liigan puolivälierissä Kärpät–Ilves-otteluparissa jääkiekkoromantikolle. Runkosarjan kaikkien aikojen ylivoimaisin voittaja Kärpät saa vastaansa uskottavan haastajan.

Vaikka oululainen mestaruuden puolustaja peittosi tamperelaisvastustajansa runkosarjan kaikissa neljässä kohtaamisessa, puolivälieräsarja on kiehtova. Ilves sai lisälatinkia pudotettuaan ensimmäisen pudotuspelikierroksen tiukassa ottelusarjassa SaiPan.

– Ei jää siitä kiinni, ettemmekö olisi valmiita, Ilveksen puolustaja Oskari Laaksonen ennakoi Kärppien kohtaamista.

Alkuvuodesta nuorten maailmanmestaruuden voittanut Laaksonen loukkasi olkapäätään runkosarjan lopussa ja oli sivussa SaiPa-neljännesvälieristä.

– Hyvältä näyttää, Laaksonen sanoi keskiviikkona, mutta ei ottanut lopullista kantaa siihen, pelaako perjantaina Oulussa ensimmäisessä puolivälieräpelissä.

Ylivoimaista alivoimaa

Kärpät on kauden aikana syystä kerännyt kaikenmoista kehua. Kenties vakuuttavimman näytteen osaamisestaan joukkue antoi runkosarjassa alivoimapelissä. Kärppien alivoima piti lähes 90 prosentin varmuudella.

– Sillähän (alivoimalla) me voitimme, Kärppien urheilujohtaja Harri Aho tiivisti ja kehaisi alivoimavalmennuksesta vastaavaa apuvalmentaja Toni Sihvosta.

Kärppien taival viime kausi mukaan lukien on päävalmentaja Mikko Mannerin johdolla ollut niin auvoinen, että joukkueella luulisi olevan pudotuspeleissä vain hävittävää. Kärpät lienee itse itsensä pahin vastustaja.

– On hienoa, että on odotuksia. Se osoittaa, että joukkue on onnistunut, Manner kertoi.

Hän kehuu Ilvestä uskottavan kuuloisesti.

– Ilveksellä on voittoisa pudotuspelisarja takana, joten sille on helppoa saada hurmosvaihde päälle. Vaatii meiltä onnistumista, että voitamme sen viimeisen pelin, Manner pohti.

Paikallispuolivälierät eivät unohdu

Päävalmentaja Karri Kivi koki kaksi vuotta sitten keväällä ilvesläistä kiekkohuumaa. Ilves pakotti paikallisvastustajansa Tapparan puolivälierissä seitsemän ottelun maratonsarjaan.

Vaikka Kärpät on Ilvekselle kiintoisa tasonmittaaja, Tappara oli keväällä 2017 puolivälierävastustajana oma lukunsa.

– Paikallispeli on aina paikallispeli, ei tätä sarjaa voi verrata siihen. Hyvä fiilinki meillä on. Nuorekas porukka, Kivi sanoi.

Kärppien ja Ilveksen puolivälieräsarjasta on lupa odottaa hyvää kiekkoviihdettä.

– Tiukkoja kohtaamisia Ilves-ottelut ovat olleet. Kärpät ja Ilves pelaavat aika samantyylistä kiekkoa, Ilveksen Laaksosen tavoin alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden alkuvuodesta voittanut Kärppä-hyökkääjä Aleksi Heponiemi kertoi.

– Ilves on täynnä nuoria pelaajia, jotka pelaavat aggressiivista kiekkoa, Heponiemi lisäsi.

Kärppien päävalmentaja Manner uskoo, että hyvä joukkuehenki kantaa pitkälle.

– Valmentajan tehtävä on kannustaa pelaajia onnistumaan. Tulos tulee sitten itsekseen, Manner kuvaili.