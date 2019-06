Liikuntaan ja urheiluun historialliset satsaukset – Seurat ja huippu-urheilu hyötyvät, mutta hallitusohjelma herättää myös kysymyksiä

Tuoreeseen hallitusohjelmaan on kirjattu poikkeuksellisen paljon liikuntaan ja urheiluun liittyviä kohtia. Hallitus on linjannut muun muassa lisäävänsä seuratukea, nostavansa huippu-urheilun, valmennuskeskusten ja urheiluakatemioiden rahoitusta sekä tukevansa liikuntarakentamista.

Huippu-urheilu- ja seuratukikirjaukset ilahduttivat Jyväskylän Kenttäurheilijoiden toiminnanjohtajaa Markku Koistista.

Mikäli JKU saisi lisää seuratukea, raha menisi seuratyöntekijöiden ja valmentajien palkkauksiin. Myös liikuntarakentamiseen saisi satsata enemmän.

– Iltapäivätoimintoja tarvitaan lisää ja sinne ohjaajaresursseja. Myös olosuhteet ovat äärettömän tärkeät. Vaikka yleisurheilu on periaatteessa ulkolaji, kaksi kolmasosaa vuodesta ollaan sisällä. Yleisurheilussa tarvitaan lisäksi kahdenlaisia olosuhteita: halleja ja ulkokenttiä, Koistinen kertoo.

Jyväskylän yliopiston liikunnan yhteiskuntatieteiden lehtori Kati Lehtonen pitää tuoretta hallitusohjelmaa poikkeuksellisen kattavana ja positiivisena liikunnan ja urheilun kannalta. Hänen mielestään ohjelman kirjaukset kuitenkin heittelivät laidasta laitaan.

– Toisaalta tässä oli selkeitä tavoitteita, kuten huippu-urheilulain tarpeellisuuden tutkiminen, mutta samaan aikaan siellä ”toimeenpannaan toimia”, mikä ei varsinaisesti tarkoita mitään konkreettista. Ohjelmassa on myös vähän vanhakantaista ajattelua, että vain kansalaisyhteiskunta liikuttaa, vaikka yksityinen sektori on tällä hetkellä aika paljon kovempi. On ristivetoa moneen suuntaan, eikä ohjelma etene loogisesti, Lehtonen arvioi.

Hän myös toivoi fyysisen aktiivisuuden valtionohjaukseen lisää panoksia. Toisaalta ohjelmassa todettiin, että kansalaisjärjestöjen avustusjärjestelmiä pitäisi uudistaa.

– Se on iso linjaus, koska se koskee liikuntasektoria ja kansanterveyttä hyvin leimallisesti. Voidaan pohtia, voiko vapaata kansalaistoimintaa rahoittaa. Jos päästäisiin rakenteiden rahoittamisesta toiminnan rahoittamiseen, se olisi merkittävä muudos.

Myös JKU:n Koistinen toivoo, että hallitusohjelma aiheuttaisi muutoksia seuratukiin. Hänen mielestään seuratukien ei tule perustua kausiluontoisiin projekteihin vaan jatkuvaan toimintaan.

– Voitaisiin siirtyä muottiin, jossa seuratoiminnan tasoa, volyymiä ja jäsenmääriä mitattaisiin ja niiden perusteella tuettaisiin. Aiemmin on pitänyt vähän tekemällä tehdä hankkeita saadakseen tukea. On täytettävä hakemuksia, katsottava että ne menevät oikeille momenteille, tehdä loppuraportit ja seurata tilannetta. Seuratyössä riittää muutenkin tekemistä yllin kyllin, ei tällaiseen turhaan byrokratiaan ole järkeä käyttää aikaa ja vaivaa.

Lehtonen olisi halunnut nähdä ohjelmassa myös konkreettisia toimia siihen, miten päivittäistä fyysistä aktiivisuutta nostetaan. Hän odottaa Liikkuva Suomi - ja muiden hankkeiden käytännön vaikutuksia mielenkiinnolla.

– Liikunnan alalla etään jonkinlaista ohjelmahumalaa. Ajatellaan, että kansalliset ohjelmat liikuttavat ihmisiä itsestään. Kyllä tässä aika pitkä matka on konkretisoimiseen, Lehtonen toteaa.

Jos Lehtonen toivoi hallitusohjelmaan enemmän konkretiaa, Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjus piti nykyistä linjaa hyvänä.

– Jos selonteon tarkkuudella olisi kirjattu tavoitteita hallitusohjelmaan, sen kirjoittaminen olisi ollut mahdoton tehtävä. Minun mielestäni on hyvä kirjaus, että viitataan selonteon toimien toteuttamiseen. Tuossa muodossa se tarkoittaa, että lähdetään toteuttamaan kaikkia toimia, Korjus iloitsee.

– Pystyn nukkumaan yöni levollisesti, että tuolla kirjauksella on jätetty mahdollisuus keskusteluihin kaikista selonteon kohdista.

Lehtonenkin pitää erinomaisena uutisena sitä, että liikunta on niinkin isosti hallitusohjelmassa.

– Näkyvyys on ehkä tärkein juttu kokonaisuutena, kun liikunta ja urheilu näkyvät hallitusohjelmassa. Toisaalta kun toimet ovat vähän ilmassa, on vaikea vetää johtopäätöksiä, mitä ne todella tarkoittavat.