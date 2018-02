Lindfors luisteli kauden kotimaisen kärkituloksen PM-jäällä

Olympiakoneesta jäänyt Viveca Lindfors vei taitoluistelun Pohjoismaiden mestaruuden ylivoimaiseen tyyliin viikonloppuna Rovaniemellä. Lindfors luisteli paitsi ennätyspisteensä 166,63 myös kauden kotimaisen kärkituloksen, joka olisi kaksi viikkoa aiemmin luisteltuna vienyt olympiajäille.

Lindforsin hankkima olympialaisten maapaikka meni Emmi Peltoselle, jolla oli Lindforsia parempi pistemäärä tältä kaudelta valintahetkellä.

– No tilanne on nyt tämä ja on turha spekuloida, mitä kaksi viikkoa sitten tapahtui. Nyt tosiaan on näin, kausi menee eteenpäin ja urheilijat parantavat suorituksiaan, mikä on hieno asia. Ihan samalla tavalla Emmi voi seuraavassa kilpailussaan taas vetäistä kovemman pistesaaliin. Hienoa, että urheilijat petraa, kuittasi Taitoluisteluliiton valmennuspäällikkö Satu Niittynen puhelimitse.

Peltonen luisteli joulukuun SM-kilpailuissa pisteet 164,11. Lindforsin viimeinen mahdollisuus nousta Peltosen edelle oli Moskovan EM-kilpailuissa tammikuussa.

Virtaselle PM-hopeaa

PM-kilpailussa Lindfors löi toiseksi sijoittuneen Ruotsin olympiaedustajan Anita Östlundin yli yhdellätoista pisteellä. Pohjoismaiden mestaruus on Lindforsin ensimmäinen.

Hän lähti sunnuntain vapaaohjelmaan toiselta sijalta puolisentoista pistettä Östlundia jäljessä.

– Annoin tänään vaan mennä. Pisteetkin olivat ihan hyvät. Tämä oli sellainen rutiinisuoritus, Lindfors luokitteli tiedotteessa.

Lindforsin kausi jatkuu viikon kuluttua Sloveniassa kansainvälisessä kilpailussa.

– Kilpailen kilpailu kerrallaan. Jokaisessa kisassa tavoitteenani on tehdä kaksi puhdasta ohjelmaa.

Miesten PM-kilpailussa Valtter Virtanen sijoittui toiseksi pistein 177,66. Voiton vei Ruotsin Alexander Majorov ylivoimaisesti yhteispistein 235,54.