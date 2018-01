Lindsey Vonnista vanhin naisten syöksyvoittaja

Yhdysvaltalaistähti Lindsey Vonn otti 79. voittonsa alppihiihdon maailmancupissa, kun hän oli nopein Cortina d'Ampezzon syöksykisassa lauantaina. Vonnista, 33, tuli samalla kaikkien aikojen vanhin syöksyvoittaja naisten maailmancupissa.

Vonn kukisti Liechtensteinin Tina Weiratherin 0,92 sekunnilla. Vonn on nyt seitsemän voiton päässä kaikkien aikojen cup-voittotilaston kärkilaskijasta, ruotsalaissuuruus Ingemar Stenmarkista. Lauantainen voitto kirjasi historiaa myös siten, että Vonn on ainoa laskija, joka on voittanut maailmancupin kisan viitenätoista vuotena peräjälkeen.

– Tuntuu samalta kuin ensimmäisessä palkintosijassani 2004. Minulla on sama motivaatio ja innostus. Vain keho on muuttunut, se ei ole enää yhtä hyvä kuin ennen. Mutta voin silti yhä voittaa, Vonn jutteli.