Liverpool ei hyydy – voittamattoman joukkueen sarjajohto venyi jo 19 pisteeseen

Liverpool on kasvattanut johtonsa jalkapallon Englannin Valioliigassa jo häkellyttävään 19 pisteeseen. Jürgen Kloppin suojatit jatkoivat vastustamatonta menoaan keskiviikkona kaatamalla West Hamin vieraissa 2–0.

Liverpoolin voittoputki venähti jo 15 ottelun mittaiseksi. Joukkue on voittanut tällä kaudella 23 ottelua 24:stä.

Mohamed Salah vei Liverpoolin johtoon West Hamia vastaan pilkulta avauspuoliajalla Issa Diopin kaadettua Divock Origin rangaistusalueella. Osuma oli Salahin kauden 12:s liigamaali. Alex Oxlade-Chamberlain teki vieraiden toisen maalin tauon jälkeen.

Koska johto Manchester Cityyn on jo lähes 20 pistettä, on vain ajan kysymys, milloin Liverpool varmistaa ensimmäisen liigamestaruutensa sitten vuoden 1990. Kloppin miehistöllä on myös mahdollisuus rikkoa erinäisiä Valioliigan ennätyksiä.

Liverpool on pelannut nyt 41 perättäistä liigaottelua ilman tappiota, joten Arsenalin 49 ottelun ennätys on käden ulottuvilla. Liverpoolilla on myös mahdollisuus yltää kauden 2003–2004 Arsenalin joukkueen tavoin kokonaan tappiottomaan valioliigakauteen. Ulottuvilla on myös Manchester Cityn yhden kauden piste-ennätys 100 pistettä.

Klopp pisti jäitä hattuun

Kloppia ennätykset eivät kuitenkaan kiinnosta, kun työ on vielä kesken.

– Kun kausi on käynnissä, sitä ei juuri pysty hengähtämään. Sitten kun 38 ottelua on pelattu, nouset vedestä ja katsot miten meni, Klopp sanoi West Ham -voiton jälkeen.

– En ole kovin kiinnostunut ennätyksistä. Kun olin Dortmundissa (valmentajana), teimme ennätyksen ja Bayern rikkoi sen heti seuraavalla kaudella.

Voitosta huolimatta Klopp ei ollut täysin tyytyväinen joukkueensa esitykseen Lontoon talvi-illassa.

– Tämä ei ollut mikään loistava esitys. Oli vaikea päästä rytmiin ja pitää keskittyminen yllä. He saivat parhaat paikkansa, koska me lahjoitimme ne heille. Mutta on normaalia, ettei aina yllä parhaalle tasolleen.

West Ham on liigassa sijalla 17 ja taistelee putoamista vastaan.