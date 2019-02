Liverpool ei loistanut mutta nousi sarjakärkeen – Manchester Unitedilla loukkaantumissuma

Monesti vierastasapeli Manchester Unitedia vastaan olisi Liverpoolille vähintään tyydyttävä tulos, mutta sunnuntaina Jürgen Kloppin miehistölle jäi hieman valju maku suuhun.

Joukkueet päätyivät manchesteriläisten kotikentällä 0–0-lukemiin ottelussa, jossa ei maalipaikoilla juhlittu.

Klopp ei ollut pelin jälkeen tyytyväinen omiensa esitykseen. Kotijoukkue pystyi puolustamaan Liverpoolin hyökkäsvoiman pois, vaikkei se itsekään huippupaikoilla juuri juhlinut.

– Jäimme ilman tekopaikkoja. Vain Unitedilla oli yksi huipputilanne, kun Alisson (Liverpoolin maalivahti) teki loistavan torjunnan. Loppu oli erikoistilanteita. Rehellisesti sanottuna emme pelanneet hyvin, päävalmentaja Klopp sanoi BBC:lle.

Kommentillaan hän viittasi tilanteeseen, jossa Alisson esti mainiolla vastaantulollaan Jesse Lingardin maaliyrityksen. Kotijoukkueen maalivahti David de Gea puolestaan pelasi jo uransa sadannen nollapelin Valioliigassa.

Osumien sijaan ottelua leimasivat loukkaantumiset. Kotijoukkue joutui käyttämään kaikki kolme vaihtoaan avauspuoliajalla loukkaantumisten takia. Myös Liverpoolin Roberto Firmino tuli ensimmäisellä jaksolla loukkaantumisen takia kentältä pois.

Manchesteriläisten loukkaantumiskierre alkoi 21. minuutilla, kun Andreas Pereira korvasi Ander Herreran. Vain neljä minuuttia myöhemmin Juan Mata tuli vaihtoon ja Lingard hänen tilalleen. Siinäkään ei ollut tarpeeksi, sillä avausjakson lopussa Alexis Sanchez korvasi loukkaantuneen Lingardin.

Tasapelipiste nosti Liverpoolin Valioliigan kärkeen. Joukkue on kerännyt 27 pelaamastaan ottelusta 66 pistettä. Mestaruustaistelu on erittäin tiukka, sillä Manchester City on jäänyt Liverpoolista vain pisteen.

Arsenal kuritti Southamptonia

Sunnuntain toisessa ottelussa Arsenal kukisti kotonaan Southamptonin 2–0. Molemmat maalit nähtiin ottelun alussa.

Alexandre Lacazette vei kotijoukkueen läheltä johtoon kuudennella peliminuutilla. Kun ottelua oli takana 17 minuuttia, Henrikh Mkhitarjan laukoi 2–0-lukemat.

Voitto nosti Arsenalin sarjataulukossa pisteellä Manchester Unitedin ohi neljänneksi.