Liverpool jäi nollaan maaliin ja yhteen pisteeseen Merseysiden derbyssä – City nyt sarjakärjessä pisteen erolla

Liverpool hukkasi parikin loistopaikkaa, ja kotijoukkue Everton piti pintansa 0–0-tasapeliin jalkapallon Englannin Valioliigan Merseysiden derbyssä tänään. Liverpool on nyt pisteen päässä sarjakärki-Manchester Citystä, kun takana on 29 kierrosta eli kautta on jäljellä vielä yhdeksän kierrosta.

Tällä kaudella 17 liigamaalia takonut Mohamed Salah ei saanut palloa maaliin kahdesta loistopaikasta. Ensin Everton-maalivahti Jordan Pickford torjui hienosti avauspuoliajan lopulla, ja toisen puoliajan alkuvaiheissa puolustaja Michael Keane pelasti Evertonin takaiskulta estäessään Salahin maalinteon.

Liverpoolille tasapeli oli neljäs kuudesta viime liigapelistä. Eilen Bournemouthin voittanut City puolestaan on viiden pelin voittoputkessa. Everton taas ei ole voittanut derbyä nyt 20 peliin, mutta saattoi avittaa sunnuntaina paikallisvihollisensa mestaruusunelman murenemista.

Chelsea raapi 2

-

1-vierasvoiton pulassa vellovasta Fulhamista

-

"kapinoitsija" Kepa venyi hyvään esitykseen

Chelsea nouti 2–1-vierasvoiton jalkapallon Englannin Valioliigan putoajakandidaatin Fulhamin kotoa, kun Gonzalo Higuain ja Jorginho maalasivat ja kohuvahti Kepa Arrizabalaga palasi Chelsean maalille hyvällä esityksellä.

Higuain osui 20. minuutilla, mutta kahdeksan minuuttia myöhemmin Calum Chambers iski Craven Cottage -stadionin riemastuttaneen tasoituksen. Päälle kymmenminuuttisen hurlumhein päätti sitten Jorginho kauniilla ylänurkkakudilla 31. minuutilla.

Maalivahti Kepa nousi otsikoihin viime viikonlopun liigacupin finaalissa, kun hän kieltäytyi päävalmentaja Maurizio Sarrin vaihtokomennuksesta. Keskiviikon Tottenham-pelissä Kepa oli sitten penkillä, mutta Fulham-otteluun Chelsean ykkösvahti otettiin mukaan. Ja vaikka tiettyä hermoilua miehellä lienee ollutkin, tiukassa paikassa hän täytti saappaansa. Loppuhetkien upea venytys Fulham-kärki Aleksandar Mitrovicin puskuun pelasti voiton Chelsealle.

Fulham sai pallon toki Kepan taakse aivan loppuvaiheissa, mutta Ryan Sessegnonin osuma liputettiin kotiyleisön raivoksi paitsioksi.

Chelsea jatkaa sarjassa kuudentena, mutta ero Arsenaliin on enää piste ja nelossijalla majailevaan Manchester Unitediin kaksi. Fulhamille tappio oli kahdeksas yhdeksän viime liigapelin aikana, ja sarjassa viimeistä edellisenä oleva seura on kymmenen pisteen päässä viimeisen säilyjän paikkaa pitävästä Southamptonista.

Leicesterin tuoreelle luotsille tappio

-

Andre Gray iski Watfordin viime hetken kotivoittoon

Leicesterin alamäki jalkapallon Englannin Valioliigassa sai jatkoa, kun Watford nappasi 2–1-kotivoiton liigasunnuntain ensimmäisessä ottelussa. Voittomaalin teki lisäajan toisella minuutilla Andre Gray.

Leicester aloitti vuoden voitolla Evertonista 1. tammikuuta, mutta joukkue on sen jälkeen hävinnyt liigassa kuusi peliä ja pelannut yhden tasan. Tämän päivän takaiskussa valmennusvastuussa oli Celticistä viikolla tullut Brendan Rodgers, joka astui Leicesterin ruoriin korvaamalla viime viikonloppuna potkut saaneen Claude Puelin.

Hyvää kautta tahkoava Watford kuitenkin näytti Rodgersille, että töitä piisaa. Troy Deeney puski Watfordin johtoon jo 5. minuutilla, mutta Jamie Vardyn tasoitus 75. minuutilla toi Leicesterille toivoa. Loppuvaiheissa toiveet murenivat, kun Leicester-vahti Kasper Schmeichelin purkupallo oli kehno ja Gray pääsi iskemään maukkaan voiton Watfordille.

Leicester on sarjassa 11:ntenä, Watford nousi tasoihin seitsemännellä sijalla olevan Wolverhamptonin kanssa.

Tänään Valioliigassa pelataan vielä ottelut Fulham–Chelsea ja Everton–Liverpool.