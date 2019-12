Liverpool jatkoi voittokulkuaan Valioliigassa – Sadio Manen maali riitti sarjakärjelle niukkaan kotivoittoon

Liverpool kasvatti peräkkäisten voittojensa sarjan jalkapallon Englannin Valioliigassa kymmeneen. Tällä kertaa Liverpoolin jalkoihin jäi vierasjoukkue Wolverhampton, jonka sarjakärki voitti 1–0. Wolverhampton tarjosi kelpo vastuksen, mutta Liverpool nappasi lopulta rutiinilla niukan voiton.

Ottelun ainoan osuman teki avauspuoliajan lopussa Sadio Mane, joka laukoi pallon maaliin. Osuma hyväksyttiin videotarkistuksen jälkeen. Videoilta katsottiin, edelsikö maalia Adam Lallanan käsivirhe. Tilanne käynnistyi Virgil van Dijkin pitkästä pystysyötöstä.

Videotuomarointi oli käytössä hetkeä myöhemmin, mutta tällä kertaa Wolverhamptonin Pedro Neton laukoma maali hylättiin. Syynä oli maalia edeltänyt tilanne, jonka katsottiin olleen paitsio.

Liverpool yhä tappiotta

Liverpool piti vastustajaansa enemmän palloa, mutta Wolverhampton pääsi lopussa puolittaisiin tekopaikkoihin. Vieraiden vedot painuivat kuitenkin järjestään Liverpoolin maalin ohi.

Wolverhampton tuli kamppailuun lyhyellä palautumisajalla, sillä joukkue kohtasi perjantain myöhäisillassa hallitsevan mestarin Manchester Cityn. Siitä huolimatta vierailla riitti virtaa lopun pieneen painostusjaksoon.

Liverpool pelaa huikeaa kautta, sillä joukkue ei ole kärsinyt Valioliigassa yhtään tappiota. Jürgen Kloppin valmentama miehistö on kerännyt 19 ottelustaan 18 voittoa ja yhden tasapelin.

Chelsea jatkoi Arsenalin alakuloa

Aiemmin sunnuntaina Arsenal oli pitkään kiinni kolmessa pisteessä, mutta Chelsea nousi lopulta 2–1-vierasvoittoon.

Pierre-Emerick Aubameyang puski Arsenalin 13. peliminuutilla johtoon kulmapotkutilanteessa. Tilanne pysyi muuttumattomana 83. minuutille saakka, kunnes Jorginho tasoitti.

Tasoitusosumasta saa ison osan ottaa niskoilleen Arsenalin maalivahti Bernd Leno, joka ei yltänyt keskityspalloon. Pallo päätyi takatolpalla olleelle Jorginholle, joka ohjasi sen maaliin.

Neljä minuuttia myöhemmin Willian ja Tammy Abraham karkasivat vastahyökkäykseen. Willian pelasi pallon maalin eteen Abrahamille, joka laukoi pelivälineen Lenon jalkojen välistä verkon perukoille.

Keskustelua herätti toisen puoliajan tilanne, jossa Jorginholle ei annettu ottelun toista keltaista korttiaan Matteo Guendouzin repimisestä.

Kamppailu oli ensimmäinen kotipeli Arsenalin tuoreelle päävalmentajalle Mikel Artetalle. Arsenalin vire on pahasti kateissa, sillä joukkue on voittanut 12 viime liigapelistään vain yhden. Sarjataulukossa Arsenal on valahtanut sijalle 12. Chelsea on neljäntenä.

Manchester Cityn ja Sheffield Unitedin välinen ottelu on edelleen kesken.