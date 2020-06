Liverpool joutui tyytymään paikallispelissä maalittomaan tasapeliin – valioliigamestaruus silti lähellä

Jalkapallon Englannin Valioliigaa ylivoimaisesti johtava Liverpool pelasi sunnuntaina paikallisottelussa Evertonia vastaan tasan 0–0.

Tasatulos merkitsi sitä, että jos Valioliigassa toisena oleva Manchester City voittaa maanantaina Burnleyn, Liverpool ei pysty varmistamaan mestaruutta vielä seuraavassa ottelussaan Crystal Palacea vastaan.

Liverpool johtaa ottelun vähemmän pelannutta Manchester Cityä 23 pisteellä. Liverpoolilla on jäljellä kahdeksan ottelua, Cityllä yhdeksän.

Liverpool on voittanut Englannin liigamestaruuden viimeksi 1990, kaksi vuotta ennen kuin nykyistä Valioliigaa alettiin pelata.

Liverpoolin paikallisottelussa parhaat maalipaikat osuivat kotijoukkue Evertonille. Paras niistä oli Tom Daviesin tolppalaukaus reilut kymmenen minuuttia ennen loppua.

Liverpool ei lähtenyt Evertonia vastaan aivan ykkösmiehistöllään. Maaliahne egyptiläiskärki Mohamed Salah oli pikkuvaivojen takia vaihdossa. Hänet korvasi avauskokoonpanossa hyökkäyksessä japanilainen Takumi Minamino.

Pukin ja Norwichin oljenkorsi pääsarjapaikkaan pitää toistaiseksi

Teemu Pukin ja Norwichin oljenkorsi uusia jalkapallon Englannin valioliigapaikkansa ensi kaudeksi pitää ainakin toistaiseksi. Norwichin tavoin putoamista vastaan taisteleva Aston Villa hävisi sunnuntaina kotikentällään Birminghamissa Chelsealle 1–2.

Aston Villa on viimeisenä olevaa Norwichia edellä viisi pistettä. Norwichista on matkaa tällä hetkellä viimeisellä pääsarjasäilyjän paikalla olevaan West Hamiin kuusi pistettä, kun jäljellä on kahdeksan ottelukierrosta.

Aston Villaa vastaan peliä hallinnut Chelsea käänsi ottelun itselleen ripeästi. Ensin Christian Pulisic pukkasi 60. minuutilla 1–1-tasoituksen. Kaksi minuuttia myöhemmin monivuotinen valioliigatykki Olivier Giroud laukoi rangaistusalueen sisältä kimmokkeella Chelsean 2–1-johtoon.

Aston Villan oli vienyt johtoon ensimmäisen puoliajan lopussa englantilaispuolustaja Kortney Hause. Birminghamin ylpeyden Black Sabbathin Paranoid-klassikko pärähti maalilauluna soimaan Villa Parkilla 43 minuutin jälkeen, kun Hause tyrkkäsi flipperipallon verkkoon ohi Chelsean espanjalaisvahti Kepan.

Chelsea on Valioliigassa neljäntenä ja kiinni ensi kauden Mestarien liigapaikassa. Takana tulevat Manchester United ja Wolverhampton ovat viiden pisteen päässä.

Newcastle nautiskeli

Sheffield Unitedin irlantilaispuolustajilla ei ollut sunnuntaina paras päivänsä. Unitedin irlantilaiset John Egan ja Enda Stevens olivat näkyvästi esillä, kun vierasjoukkue hävisi Newcastlelle 0–3.

Egan repi toisen puoliajan alussa läpijuoksuun pääsevää Newcastlen Joelintonia. Koska Egan sai tilanteessa toisen varoituksensa, hänet poistettiin 50. minuutilla kentältä. Sheffield United joutui pelaamaan miesalivoimalla.

Viisi minuuttia myöhemmin oli Unitedin Stevensin vuoro epäonnistua. Newcastlen Matt Ritchien keskitys sujahti huolimattoman Stevensin haarojen välistä Allan Saint-Maximinille, joka ampui pallon oikealta etukulmasta verkkoon.

Ritchie kasvatti 69. minuutilla kovalla laukauksellaan kotijohdon 2–0:aan. Brasilialaiskärki Joelinton viimeisteli 78. minuutilla Newcastlelle kauden toisen liigamaalinsa iskettyään näyttävän kuvion päätteeksi 3–0.

Voitollaan Newcastle varmisteli valioliigapaikkaansa, sillä joukkue nousi putoamisviivasta jo 11 pisteen päähän. Nousijajoukkueena kauden suuryllättäjäksi osoittautunut Sheffield United jatkaa sarjataulukossa seitsemäntenä.