Liverpool nousi tasapeliin ManUn vieraana

Jalkapallon Englannin Valioliigan kärkijoukkue Liverpool oli lähellä taipua ensimmäiseen tappioonsa tällä liigakaudella. Adam Lallanan maali 85. minuutilla toi kuitenkin 1–1-tasapelin Manchester Unitedin vieraana. Unitedin vei avauspuoliajalla johtoon Marcus Rashford.

Liverpool jäi ensimmäistä kertaa ilman voittoa tällä liigakaudella, mutta sillä on yhdeksän kierroksen jälkeen 25 pistettä ja eroa sarjakakkoseen Manchester Cityyn on kuusi pistettä. Manchester Unitedilla on yhdeksästä pelistä vain kaksi voittoa, ja se on sarjassa 13:ntena.