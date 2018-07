Liverpool-tähti Oxlade-Chamberlainin koko kausi vaarassa

Lontoo

Jalkapallojoukkue Liverpoolin keskikenttäpelaaja Alex Oxlade-Chamberlainin koko ensi kausi on vaarassa jäädä väliin, seura kertoi keskiviikkona. Oxlade-Chamberlain, 24, loukkasi polvensa AS Romaa vastaan pelatussa Mestarien liigan ottelussa huhtikuussa.

Polvi leikattiin kahdeksan päivää myöhemmin, mutta seura ei pelaajan toivomuksesta julkaissut heti arviota toipumisajan pituudesta. Oxlade-Chamberlain ei halunnut mahdollisen kohun vaikuttavan kauden lopun tärkeisiin peleihin.

– Nyt on oikea aika kertoa, että Oxin ensi kausi kuluu kuntoutumisen merkeissä. Toipuminen on edennyt hyvin. Jos hän kuitenkin pääsee pelaamaan, se on plussaa, Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp kertoi seuran verkkosivuilla.

Liverpool on jo vahvistanut keskikenttäänsä, kun sen riveihin liittyivät Naby Keita, Fabinho ja Xherdan Shaqiri.