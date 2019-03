Liverpool voitti jännitysnäytelmän ja nousi sarjakärkeen – Cardiffille katkera tappio päätöshetkien maaleilla

Liverpoolin pelaajien kasvoilta paistoi riemu ja helpotus, kun kotiottelu Tottenhamia vastaan oli päättynyt. Joukkue voitti jalkapallon Valioliigan huippuottelun dramaattisten vaiheiden jälkeen 2–1 ja nousi sarjataulukon kärkeen.

Ottelun ratkaisuosuma nähtiin 90. minuutilla, kun Tottenhamin maalivahti Hugo Lloris torjui Mohamed Salahin puskun helpohkosti eteensä. Pallo osui Tottenhamin Tobias Alderweireldiin ja meni omaan maaliin.

Liverpool on pelannut 32 ottelua ja kerännyt 79 pistettä. Toisena oleva Manchester City on jäänyt kärjestä kaksi pistettä, mutta sillä on peli vähemmän tilillään.

Tottenham jatkaa kolmospaikalla tasapistein Manchester Unitedin kanssa. Arsenal ja Chelsea ovat jääneet Tottenhamista sekä Manchester Unitedista vain pisteen. Arsenalilla on lähimpiä kiistakumppaneitaan ottelu vähemmän pelattuna.

Liverpool siirtyi 16. minuutilla johtoon, kun Roberto Firmino puski Andrew Robertsonin loistokeskityksen verkon perukoille. Kotijoukkue oli avauspuoliajalla vahvalla pelipäällä, mutta Tottenham tuli toiselle jaksolle vahvasti.

Tasoitus nähtiin 70. minuutilla, kun Lucas Moura rouhi pallon maalin edestä sisään. Liverpool haki lopussa riskilläkin voitto-osumaa, mikä avasi Tottenhamille muutaman maukkaan tekopaikan.

Vieraat eivät kuitenkaan tehneet lisämaaleja, ja Liverpool juhli lopussa.

Chelsea voittoon, tasoitus kyseenalainen

Sunnuntain toisessa kamppailussa Chelsea nappasi Cardiffista 2–1-vierasvoiton dramaattisten vaiheiden jälkeen. Cardiff johti ottelua pitkään Victor Camarasan toisen puoliajan alussa ilmasta laukomalla maalilla.

Ottelun 84. minuutilla lontoolaisvieraat tulivat tasoihin, kun Cesar Azpilicueta puski pallon maaliin. Hidastusten perusteella Azpilicueta oli paitsiossa.

Lisäajan ensimmäisellä minuutilla Cardiffin sunnuntai synkkeni, kun Chelsean Ruben Loftus-Cheek puski pallon Willianin keskityksestä verkon perukoille.

Putoamisvaarassa olevan Cardiffin päävalmentaja Neil Warnock kävi ottelun lopussa todella kuumana Chelsean tasoituksesta ja muutamasta muusta tuomariratkaisusta.

Hänen mielestään Cardiffin olisi kuulunut saada kaksi rangaistuspotkua ja Chelsean Antonio Rüdigerin lentää suihkuun.

– Kun ei voita ja tietää, ettei se johdu itsestä, se on kuin potku hampaisiin, Warnock tuskaili AFP:lle.