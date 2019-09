Liverpoolia uhkaa hylkäys liigacupista pelaajan edustuskelvottomuuden takia

Englannin jalkapallojätti Liverpool saattaa joutua sivuun maan liigacupista. Liiga tutkii, syyllistyikö seura edustuskelvottoman pelaajan käyttämiseen 2–0-voitossa MK Donsista liigacupin 3. kierroksella keskiviikkona.

The Athletic -julkaisun mukaan Liverpoolin nuorten joukkueen espanjalaispelaajan Pedro Chirivellan pelikelpoisuudessa on epäselvyyttä. Chirivella, 22, vietti viime kauden lainalla espanjalaisseura Extremadurassa ja tarvitsi uuden peliluvan, kun palasi kesällä Liverpooliin. Liverpool on kyseistä lupaa pyytänyt, ja seura uskoo "lieventävien asianhaarojen" myötä välttävänsä liigacup-hylkäyksen.

– Seura on tietoinen mahdollisesta hallinnollisesta ongelmasta pelaajaamme liittyen. Teemme töitä viranomaisten kanssa, jotta asiaan saadaan selvyys, Liverpool tiedotti.

Mikäli Liverpool välttää hylkäyksen, se kohtaa lokakuussa liigacupin 4. kierroksella Arsenalin.