Liverpoolille tyly alku mestaruuden puolustukseen: "Napoli voi voittaa tämän kilpailun"

Dries Mertensin ja Fernando Llorenten maalit viimeisellä kymmenminuuttisella toivat Napolille maukkaan 2–0-voiton Mestarien liigan puolustavasta mestarista Liverpoolista, kun Mestarien liigan 2019–20 lohkovaiheet potkaistiin alkuun myöhään tiistaina. Liverpoolista tuli ensimmäinen avausottelunsa hävinnyt puolustava mestari sitten AC Milanin ja vuoden 1994.

– Meillä ei oikein ollut positiivisia hetkiä tässä pelissä. Antakaa meille muutama ottelu lisää sarjataulukon muuttamiseen, mutta nyt näyttää siltä, että Napoli on jatkossa. Napoli voi voittaa tämän kilpailun, Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp mietti E-alkulohkon näkymiä.

Liverpool ja Napoli ovat lohkon selkeät suosikit, vaikka Kloppin mainitsemassa lohkotaulukossa kärkeä pitääkin avauspelien jälkeen Itävallan mestari Salzburg. Se murskasi Genkin 6–2, ja Belgian mestarin puolustuksessa hyökyaaltoa otti yhtenä vastaan myös Suomen maajoukkuepakki Jere Uronen.

Salzburg takoi jo avauspuoliajalla lukemiksi 5–1, ja maaleista kolme iski norjalaishyökkääjä Erling Braut Haaland. Hurjassa syysvauhdissa oleva Haaland on iältään 19 vuotta (ja 58 päivää), ja häntä nuorempana hattutemppuun Mestarien liigassa ovat yltäneet vain legendaariset maalimikot Raul (18 vuotta ja 113 päivää) ja Wayne Rooney (18 vuotta ja 340 päivää).

Haalandista tuli myös ensimmäinen Mestarien liigan debyytissään enemmän kuin yhden maalin tehnyt pelaaja sitten Rooneyn.

– Kaikki on mahdollista. Näimme kaikki Ajaxin menoa viime kaudella (Ajax ylsi nuorella joukkueellaan yllättäen välieriin), olisi hienoa olla uusi Ajax, Haaland mietti joukkueensa puolesta.

Entisen Leeds- ja Manchester City -puolustajan Alf-Inge Haalandin poika on tehnyt uskomatonta jälkeä Salzburgissa sitten heinäkuun lopun ja kauden alun: yhdeksän ottelua ja niissä 17 maalia. Tiistainen hattutemppu oli hänelle neljäs vajaassa kahdessa kuukaudessa (kaksi Itävallan liigassa, yksi Itävallan cupissa ja nyt yksi Mestarien liigassa).

– Hän on upea pelaaja, mutta tärkeämpää minulle on se, että hän on upea nuori mies. Hän tekee kovasti töitä joka päivä eikä pidä mitään itsestään selvyytenä. Olemme onnekkaita saadessamme pitää hänet meillä, ja jos hän pysyy vain terveenä, hän vain parantaa tästä, Salzburgin valmentaja Jesse Marsch hehkutti.