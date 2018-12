Liverpoolin musertava tahti jatkuu – Arsenal jäi jalkoihin Anfieldilla

Liverpoolin huima tahti jalkapallon Englannin Valioliigassa jatkui lauantaina, ja erityisen vaikuttavalla tavalla. Liigakärjen luona vieraillut sarjaviitonen Arsenal poistui Anfield-stadionilta 1–5-tappio niskassaan. Peli oli selvä jo avauspuoliajan jälkeen, Liverpoolin kuitattua Arsenalin johtomaalin neljällä osumalla ennen taukovihellystä.

Liverpoolin pelätty hyökkäyspää oli jälleen hurjana. Roberto Firmino teki hattutempun ja maalin makuun pääsivät myös Sadio Mane ja Mohamed Salah. Kolmikolla on nyt yhteensä 28 liigamaalia, kun kautta on pelattu 20 kierrosta. Kaikkiaan Liverpool on tehnyt 48 maalia, ja maaliero joukkueella on peräti 40 plussan puolella.

– Pojat ovat ottaneet ison askeleen eteenpäin. Minulla ei ole mitään valittamista vuodesta 2018, Liverpool-valmentaja Jürgen Klopp totesi vuoden viimeisen pelin jälkeen BBC:lle.

Liigassa tappiotta olevan ja yhdeksän viime peliään voittaneen Liverpoolin johto liigassa on jo yhdeksän pistettä, sillä Tottenhamin liito tyssähti tylysti nurmen pintaan. Wembleyllä vieraillut sarjanousija Wolverhampton poistui futispyhätöstä 3–1-voitolla.

Tottenham lähti peliin viiden liigaottelun voittoputkessa, ja kahdessa edellisessä pelissään se takoi yhteensä 11 osumaa. Vauhti oli jatkumassa, kun maalitykki Harry Kane pamautti komean 1–0-maalin Tottenhamin hallitsemalla avauspuoliajalla.

Hienosti pääsarjapaluussaan syksyn pelannut Wolves oli kuitenkin toista mieltä. Tasoitus tuli 72. minuutilla Willy Bolyn puskettua kulmapotkun sisään, ja reilut kymmenen minuuttia myöhemmin Raul Jimenez vei vieraat johtoon. Vaihtomies Helder Costa täydensi Spurs-synkkyyden vielä 87. minuutilla.

– Meillä on ollut hyvä vauhti viime viikkoina, ja sellaisen tason pitäminen on vaikeaa. Minusta vaikutti, että maksoimme edellisten pelien velkoja. Emme ole koneita, Tottenhamin valmentaja Mauricio Pochettino mietti.

– Pelasimme väärin. Liikaa pitkää palloa, ja energiamme hupeni toisella puoliajalla.

Tottenhamilla on 20 ottelustaan 45 pistettä, Liverpoolilla 54. Sunnuntaina Southamptonin vieraana kauden 20. liigapelinsä pelaava Manchester City on kolmantena 44 pisteellä.