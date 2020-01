Lloris palasi Spurs-maalille illan ottelussa Pukkia ja Norwichia vastaan

Tottenhamin kapteeni Hugo Lloris tekee ensiesiintymisensä Spursin valmentajalle Jose Mourinholle, kun Tottenham isännöi jalkapallon Englannin Valioliigan ottelussa Teemu Pukin tähdittämää Norwichia. Ottelu Tottenham-stadionilla alkoi kello 21.30 Suomen aikaa.

Ranskan maajoukkuemaalivahti Lloris loukkasi kyynärpäänsä lokakuun alkupuolella ottelussa Brightonia vastaan. Lloris palasi harjoituksiin aiemmin tässä kuussa, mutta hänen paluunsa peleihin arveltiin tapahtuvan vasta helmikuun alkuvaiheilla. Mourinho korvasi Mauricio Pochettinon Valioliigassa tahmeasti esiintyneen Tottenhamin päävalmentajana marraskuussa.

Tottenham on sarjassa kahdeksantena, ja eroa kärkinelikkoon eli Mestarien liigan paikkoihin on ennen tämän illan peliä yhdeksän pistettä. Norwich on Pukin tehoista huolimatta sarjassa viimeisenä.