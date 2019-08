Lohi ahdingosta lohkofinaaliin – "Lahti on selkeä suosikki ja me lähdemme haastamaan"

Jyväskylän Lohen pesäpallokausi jatkuu kuin jatkuukin tulevana viikonloppuna suomensarjan itälohkon lohkofinaaleissa Lahtea vastaan.

Lohi pelasi keskiviikkona selkä seinää vasten Koskenharjulla, oli ajoittain ahdingossa, mutta päihitti lopulta välierävastustajansa Joensuun supervuorossa 2–1 (4–2, 2–4, 1–0) ja voitti ottelusarjan lukemin 2–1.

Yleisöönmenevä jännitysottelu Koskenharjun kattilassa ratkesi Joensuun ulkopelivirheeseen. Lohen kakkospalkitun Tuomas Mattilan maalyönti keskelle kenttää kotiutti Mikke Nampajärven, koska palautusheitto kotipesään suuntautui karkeasti yli mainion lukkarin Mika Väisäsen.

– Sovimme Mattilan kanssa, että hän lyö siihen pussiin, koska kaveri oli saanut olla koko pelin ilman palloja. Hänellä ei ollut taitoa eikä fysiikkaa heittää kohdalleen, paljasti Lohen pelinjohtaja Jussi Muilu helpottuneena ja onnellisena.

– Tämän takia sitä jaksaa vuodesta toiseen.

Ottelu oli hyvin kaksijakoinen. Avausjaksolla Lohi vei ja JoMa vikisi, mutta tauon jälkeen osat vaihtuivat. Lohi sai toisella jaksolla juonesta kiinni vasta viimeisellä sisävuorollaan. Piristynyt ilme tuotti kaksi kavennusjuoksua ja nostatti itseluottamusta ennen supervuoroa, jossa JoMa ei aloittavalla sisävuorollaan saanut kärkeä kentälle ja jäi juoksuitta.

– JoMa heitti kyllä kovan haasteen. Kaveri oli laittanut ihan eri rosterin kuin runkosarjassa. Nyt heillä oli yksi Suomen mestari ja pari muuta mitalistia. Varsinkin tuo lukkari aiheutti haasteita. Meillä ei ollut tässä ottelusarjassa kuin hävittävää, Muilu selvitti.

Joensuun pelaajista Jonne Kemppainen juhli viime kaudella SM-kultaa. Koskenharjulla hän pokkasi joukkueensa ykköspelaajan palkinnon naputeltuaan seitsemän kärkilyöntiä.

Hyvä oli Lohenkin lukkari. Kirittärissä läpimurtokautta pelaavan Venla Karttusen isoveli Aleksi Karttunen, 21, palkittiin ansaitusti joukkueensa parhaana. Mainion ulkopelin lisäksi hän iski kaksi juoksua.

– Riittävän hyvä peli meiltä. Voitto oli pääasia ja se tuli, Karttunen myhäili.

Lohkofinaalit alkavat lauantaina Lahdessa. Toinen ottelu pelataan sunnuntaina Koskenharjulla ja kolmas ensi viikolla Lahdessa, mikäli voitot ovat 1–1.

– Lahti on selkeä suosikki ja me lähdemme haastamaan. Sehän on käytännössä Kouvolan kakkosjoukkue ja lukkarina on vielä Riku Rantanen, Muilu muistutti.