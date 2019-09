Loimaan numero kymppi oli pitelemätön – Lohen nousuhaaveet murskaksi Koskenharjulla

Kalpea aavistus siitä, mitä tunnelma Koskenharjulla on joskus ennen muinoin ollut. Isäntäjoukkue Jyväskylän Lohelta ihan kelpo taistelu. Näistä huolimatta päällimmäiseksi kotiryhmälle jäi karmea pettymys, sillä nousukarsinnoissa vain voittaja palkitaan.

– Nousu oli selkeä tavoite, ja oli tämä meille silläkin tavalla iso juttu, että joukkueessa on muutama kokeneempi pelaaja, joille tämä oli aika lailla all in -kausi, Lohen pelinjohtaja Jussi Muilu muistutti.

– On tämä pettymys, kun alla oli vielä hieno Lahti-sarja, Lohen lukkari Aleksi Karttunen myönsi.

Lohen sijasta Ykköspesikseen nousi Loimaan Palloilijat, joka vei nousufinaalit suoraan voitoin 2–0. Sunnuntaina ottelu Koskenharjulla päättyi 1–2 (1–6, 3–2, 0–1).

– Eipä tuossa ole seliteltävää. Parempi joukkue nousee, Muilu myönsi.

– Yleisölle on annettava iso kiitos. Oli huikea tunnelma ja saatiin se tuki, mikä tarvittiin, Muilu antoi kiitosta 582-päiselle yleisölle.

Loimaan paremmuudesta ei jäänyt epäselvyyttä, mutta Lohelle jäi jossiteltavaa sen vuoksi, että sen oma suoritus jäi vajaaksi.

– Sisäpeliin tämä kaatui. Siinä ei ollut niin sanotusti munaa, Karttunen näki.

Lohi onnistui tekemään koko ottelusarjassa vain viisi juoksua. Jo tilanteiden luominen oli jyväskyläläisryhmälle vaikeaa.

– Tänään tehtiin vielä tuhottamasti turhia paloja, Muilu harmitteli.

Sunnuntain ottelussa Lohi löysi sentään ulkopelinsä. Toisella jaksolla se tukehdutti melko tehokkaasti Loimaan pelaamisen ja ansaitsi näin jaksovoittonsa.

– Saatiin sentään tehtyä tästä peli hienolle kotiyleisölle. Superiin kun mennään, niin sitten se on aina niin pienestä kiinni. Nyt jäi voitto ottamatta, Karttunen mietti.

Supervuorossa Lohen sisävuoro sai hankalan alun, kun läpi ottelun loistavasti kentälle mennyt ja kolme juoksua tuonut Mikke Nampajärvi ei superin aluksi onnistunut. Lohi jäi näin nollille, ja Loimaa iski tasoittavallaan väkisin ratkaisun. Nousujuhlat aloittaneen lyönnin tälläsi Aleksi Lehtimäki.

Pesäpallo on joukkuepeli, mutta etenkin ratkaisuhetkillä yksilöiden merkitys korostuu. Lohen ja Loimaan sarjassa yksi pelaaja nousi ylitse muiden.

– Kyllä tämä varmaan lopullisesti ratkesi tuohon vastustajan numero kymppiin, Muilu summasi.

Numerolla 10 Loimaalla pelasi Tommi Malinen, jonka pysäyttämiseksi Lohi ei keksinyt keinoja. Lauantaina Malinen löi viisi juoksua ja sunnuntaina kokenut lyöjä laittoi vielän yhden juoksun verran paremmaksi.

– Loimaan kärki oli timanttinen ja Malinen löi aina pinnan, kun oli paikka, Muilu ihasteli.

Manse PP:ssä suurimmat urotyönsä pesäpallossa tehnyt Malinen tuntui tosiaankin aina löytävän välilyönneilleen tilaa Lohen muodostelmasta. Sunnuntaina ainoa tahra kotiutustilanteissa tuli toisen jakson viimeisessä vuorossa.

– Ehkä siinä olisi voinut yrittää enemmän jollain matalalla syötöllä kikkailla. Tai ainakin jotain olisi pitänyt keksiä. Puolikkaasta Malinen löi kyllä varmasti väliin, Karttunen mietti.

Nousu Ykköspesikseen jäi tänä kesänä Lohelta haaveeksi ja tulevasta ei tiedä oikein kukaan. Suomensarjan tasolla on selvää, että joukkue rakennetaan aina vuodeksi kerrallaan.

– En tiedä jatkosta mitään, Muilu vahvisti.

Mutta eivätköhän Lohen pelit jatku Suomensarjassa vahvalla nipulla.

Perinteetkin kun velvoittavat.