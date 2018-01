Loimu varmisteli paikkaansa lentopalloliigan pudotuspeleissä

Raision Loimu otti sunnuntaina pitkän askeleen kohti lentopallon miesten Mestaruusliigan pudotuspelejä, kun se kaatoi tamperelaisen Rantaperkiön Iskun 3–0. Voittajista Gino Naarden teki 17 ja Janne Marttila 14 pistettä.

Loimulla on 30 pistettä, ja taulukon pudotuspeliviivan alapuolella olevilla Tiikereillä ja Iskulla on 14 pistettä. Joukkueilla on jäljellä 8–9 ottelua runkosarjaa, eli käytännössä Loimun pudotuspelipaikka on jo varma.

– Meillä ja itsellä meni lauantaina heikosti Sastamalassa, mutta keskityimme enemmän tähän otteluun. Omakin fiilis oli paljon parempi, en olisi lauantaina edes pelannut, jos Verneri Vetriö ei olisi ollut kipeä, Marttila sanoi.

Lähes koko syksyn rasitusmurtuman takia menettänyt Marttila palasi vasta perjantaina armeijan metsäleiriltä. Siihen nähden kauden toiseksi korkein pistemäärä 14 oli kova saavutus.

Isku jatkaa pudotuspelipaikasta taistelua Ducksin, Tiikereiden ja Akaan kanssa. Loimua vastaan Iskun tehokkain oli 13 pistettä koonnut Mika Mäntylä.

Leka Volley haki vierasvoiton

Lauantaina heikosti Siilinjärvellä pelannut kuopiolainen Leka Volley haki kolme pistettä Akaan salista 3–0-voitolla. Redi Koci ja Samuli Kaislasalo tekivät 11 pistettä, Akaan tehokkain oli Joni Mikkonen 10 pisteellä.

– Rökäletappio Sammolle näkyi tänään. Teemana oli palauttaa maine. Pelasimme ehjän pelin vähillä virheillä. Kotiyleisön paine kääntyi tänään kotijoukkuetta vastaan, sanoi Leka Volleyn valmentaja Jukka Tuovinen.

Leka Volley nousi viidenneksi. Jos runkosarja päättyisi nyt, kuopiolaiset kohtaisivat puolivälierissä liiganelosen Sampo Volleyn. Seurat yhdistyvät kauden jälkeen.