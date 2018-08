Lomaileva Bottas ei ole lukumiehiä: "En silti sano, etten lue Kimin kirjaa"

Kaikki ihmiset ovat välillä lomaa vailla – niin myös formulakuski Valtteri Bottas. Bottaksen kesäloma on kulunut pääasiassa Nastolan mökillä.

Vaikka lukeminen on useiden ihmisten rentoutumiskeino numero yksi, niin Bottaksen suosikkiharrastuksiin lukeminen ei kuulu. Edes torstaina julkaistu Kimi Räikkösen uutuuskirja ei saa Bottasta innostumaan.

– Tarina on varmasti mielenkiintoinen, ja se herättää keskustelua. En tunne Kimiä juuri lainkaan, mitä nyt varikoilla nähdään ja jutellaan niitä näitä. En vain koskaan ole ollut varsinainen lukutoukka, Bottas naurahtaa.

Entäpä milloin kirjakauppoihin ilmestyy Valtteri Bottaksen elämäkerta?

– Ei ole ainakaan vielä udeltu mitään kirjan tiimoilta. Olen vasta urani puolivälissä. Jos jotain joskus syntyy, niin se tapahtuu vasta uran jälkeen, Bottas rauhoittelee.

Vaikka kirjat eivät tiiviisti formulamiehen kesään kuulukaan, lomapäivät eivät ole tuntuneet pitkiltä. Aktiivisella herrasmiehellä on riittänyt puuhaa.

– Loma on parasta silloin, kun voi aamulla herätä rauhassa ja miettiä, että mitähän sitä tänään tekisi. Olen nähnyt perhettäni ja kavereitani. Ylipäätään olen tehnyt asioita, joista tykkään. Kuntoilu on yksi tärkeimmistä jutuista, Bottas sanoo.

Koiranpentu tuo puuhaa

Sen verran arkirutiineihin on tullut muutosta, että Bottaksen perhe on kuin varkain kasvanut yhdellä jäsenellä.

– Koiranpennun kanssa puuhailu on mahtavaa. En ole katunut päivääkään, että otimme koiran. Meillä on perheessämme ollut aina koira, joten siinä mielessä homma on tuttua.

Bottaksen kuluva formulakausi on ollut täynnä epäonnea ja erilaisia vastoinkäymisiä. Mestaruustaisteluun on luvattoman pitkä matka. Lewis Hamilton ja Sebastian Vettel käyvät omaa kamppailuaan kärjessä.

– Kausi on ollut tähän asti rankka. Pinnan alla on kiehunut, sillä minullakin on tunteet. Kautta on jäljellä vielä yhdeksän kilpailua. Tarvitsen niistä onnistumisia, jotta saan hilattua itseluottamukseni sille tasolle, jolle se kuuluu.