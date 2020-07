Lopettaminen ei pyöri NHL:n ikänestorin mielessä

Jääkiekon NHL:ssä pelaavan Boston Bruinsin konkaripuolustaja Zdeno Chara ei lähesty elokuussa alkavaa poikkeuksellista pudotuspelirupeamaa kuin se olisi hänen uransa viimeinen.

Chara on 43-vuotiaana NHL:n nykypelaajista vanhin. Uransa 22. NHL-kautta pelaavan Charan sopimus Bruinsissa päättyy tähän kauteen. Runkosarjassa slovakialainen pelasi tällä kaudella reilut 21 minuuttia ottelua kohden.

– Keskityn siihen, miten pelaan ja suoriudun, ja mieleni on avoin. Näemme aikanaan, mitä tapahtuu, Chara sanoi NHL:n verkkosivuilla.

Bostonin hyökkääjätähti Brad Marchandin mukaan Chara vaikuttaa pelaajalta, joka voi jatkaa uraansa vielä vuosia.

– Hän tekee edelleen enemmän töitä kuin kukaan muu ja haluaa voittaa enemmän kuin kukaan muu. Aina kun puhumme siitä (lopettamisesta), hän on sanonut pelaavansa vielä lisävuosia. Hän on sanonut pelaavansa 70-vuotiaaksi saakka, mikä on mielestäni noin kahden vuoden päästä, Marchand lohkaisi.

Marchand ja Chara voittivat Bruinsissa Stanley cupin vuonna 2011.

Vajaa viikko tosipeleihin

NHL-kausi jatkuu ensi lauantaina, kun pudotuspelien karsintakierros alkaa "kuplakaupungeissa" Torontossa ja Edmontonissa. Bruins sai viikonloppuna mukavia uutisia, sillä tähtihyökkääjä David Pastrnak on matkustamassa joukkueen mukana Kanadaan.

Tshekistä Bostoniin palannut Pastrnak ei ole osallistunut joukkueen harjoitusleirille. Pastrnak jakoi 48 maalilla runkosarjan maalikuninkuuden voiton Washington-tähti Aleksandr Ovetshkinin kanssa.

Runkosarjan paras joukkue Bruins kohtaa Torontossa ensin Philadelphian, Tampa Bayn ja Washingtonin, jotka ottivat muut itälohkon kärkipaikat. Nelikko ratkaisee otteluilla sijoitukset ensimmäiselle varsinaiselle pudotuspelikierrokselle.

Ennen viikonloppua kukin joukkue pelaa kuplissa yhden harjoitusottelun. Tiistaista torstaihin pelattavia harjoitusotteluita pelataan Torontossa ja Edmontonissa yhteensä 12.