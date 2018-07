Los Angeles Lakers vahvisti LeBron Jamesin siirron

Koripalloilija LeBron James on allekirjoittanut neljän vuoden sopimuksen Los Angeles Lakersin kanssa. Jamesin siirrosta uutisoitiin jo heinäkuun alussa, mutta seura vahvisti asian vasta nyt.

– LeBron on paras pelaaja maailmassa. Hän rakastaa kilpailla, ja hän on mahtava johtaja. Lakersin pelaajat ovat innoissaan saadessaan joukkuekaverin, joka on ollut NBA:n finaaleissa yhdeksän kertaa. Tämä on huima askel kohti Lakersin paluuta playoffseihin sekä kohti NBA:n finaaleja, seuran puheenjohtaja Earvin "Magic" Johnson ylisti.

Sopimuksen arvo on 154 miljoonaa dollaria eli noin 132 miljoonaa euroa.

James pelasi viime kaudella Cleveland Cavaliersissa, joka jäi sarjassa hopealle.

James, 33, on valittu neljä kertaa sarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi ja neljätoista kertaa tähdistöön.