Loukkaantumisten runtelema Denver Nuggets voittoon NBA:n kärkiottelussa

Denver Nuggets kukisti koripallon NBA:n itälohkon kärkijoukkue Toronto Raptorsin 95–86. Voitto oli kolmas peräkkäinen länsilohkon kärkijoukkue Nuggetsille. Nuggetsin tehokkain oli Nikola Jokic, joka pussitti 26 pistettä, voitti yhdeksän levypalloa ja antoi neljä koriin johtanutta syöttöä.

Viimeisellä neljänneksellä Nuggetsin pelaajista loisti erityisesti Jamal Murray, joka heitti ottelun ratkaisuhetkillä 15 pistettä. Hänen koko ottelun saldo oli 19. Raptorsin ahnein oli 29 pisteen Kawhi Leonard. Torontolaisille tappio oli toinen peräkkäinen, mutta johto itälohkossa ei ole uhattuna.

Nuggetsin kokoonpanosta kärkiottelussa puuttuivat Will Barton, Gary Harris ja Paul Millsap. Loukkaantumisista huolimatta joukkue on ollut kovassa vireessä, kun se on voittanut kymmenen kahdestatoista viime ottelustaan.