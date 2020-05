Love No Pain ravasi suomalaisvoiton Solvallassa

Elitloppet-viikonvaihde käynnistyi perjantain päiväraveilla Solvallassa Ruotsissa. Fincumet Groupin ja Scuderia Powerin omistama Love No Pain toi suomalaisvoiton. Jorma Kontio ajoi Katja Melkon valmentamaa tammaa.

Someone Special Ås sai keulassa vetää rauhallista vauhtia. Siksi Kontio käänsi Love No Painin kiriin jo kierros ennen maalia. Love No Pain jyskytti kolmatta rataa väkevästi, ja 50 000 kruunun voitto tuli ajalla 15,0a/2140m. Tiia Pihamaan valmentama ja Tuomas Korvenojan ajama Brave Dame Vivian kiri terävästi kolmanneksi, eikä suomalaisten kaksoisvoitto ollut kaukana.

Jorma Kontio oli iltapäivän menestyskuski. Hän ajoi voiton myös Timo Nurmoksen Dixie Brickillä. Valjakko johti MälardalsCupenin karsintaa koko ajan, voittotulos oli 12,6a/2140m. Petri Salmelan Hector Sisu otti arvokkaan kakkossijan 3-vuotislähdössä.

Ravit jatkuvat lauantaina. Elitloppet juostaan sunnuntaina, ja Melkon Elian Web ja Pia Huusarin Chief Orlando ovat mukana tavoittelemassa kolmen miljoonan kruunun ykköspalkintoa. Suomenhevoset Vixus, Polara ja Josveis juoksevat Elitkampenissa.