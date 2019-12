Lugano hyvästeli Sami Kapasen – kahden vuoden päävalmentajasopimuksesta käytettiin vain muutama kuukausi

Sami Kapanen on saanut potkut Sveitsin ykkösliigassa pelaavan HC Luganon päävalmentajan tehtävästä. Seura sanoi irti myös Kapasen ruotsalaisen apuvalmentajan Stefan Nymanin sopimuksen. Seura julkisti ratkaisunsa keskiviikkona Twitter-tilillään.

Kapanen, 46, valittiin Luganon valmentajaksi viime keväänä kahden kauden sopimuksella. Sitä ennen hän valmensi KalPan SM-liigajoukkuetta kahden kauden ajan.

Pelaajana Kapanen kuului Suomen ensimmäiseen maailmanmestarijoukkueeseen 1995. Sen jälkeen hän kiekkoili yli 800 otteluun venyneen uran Pohjois-Amerikan NHL-liigassa.

Luganon syksy Sveitsin liigassa on ollut vaikea. Se on liigassa viimeistä edellisenä. Sen perässä on vain Rapperswilin joukkue kahden pisteen päässä, mutta ottelun vähemmän pelanneena.