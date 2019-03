Lukko pelasi taas vahvuuksillaan ja karkasi JYPiltä

Rauman Lukko koki runkosarjan lopulla harmittavat tappiot kolmelle Liigan häntäpään joukkueelle, mutta pudotuspelien alkaessa Pekka Virran joukkue on taas löytänyt vahvuutensa. Kokenut JYP roikkui nuoren ja virkeän Lukon kyydissä lauantaina kaksi erää, mutta kolmannessa kotijoukkue meni väkisin menojaan.

Pudotuspelien 1. kierroksen avauksen lopputulos 5–1 kertoo pelin juonesta.

– Aika paljon jouduttiin pumppaamaan tauoilla, että saatiin meidän vahvuutemme eli viisikon luistelupelaaminen esiin. Vastustajan niska olisi ollut mahdollisuus lyödä poikki jo aiemminkin, Virta tiivisti.

– Meidän suurin mahdollisuutemme on siinä, että joukkue kasvaa. Playoffs-kokemusta on vähän, mutta se on käännettävissä myös vahvuudeksi, jatkoi Virta.

Yksi Lukon uuden tulemisen ruumiillistumista oli kuukauden huilin jälkeen kaukaloon palannut voimalaituri Heikki Liedes, joka oli jäällä neljän raumalaismaalin aikana. Liedes teki 1–1-tasoituksen ja passasi perään voittomaaliksi jääneen Janne Keräsen osuman.

– Luin tasoitusmaalissa oikein, mihin Jake Newton oli lähdössä. Sain vähän tönäistyä kaveria ja riistettyä kiekon. Tungin vielä ohi Nolan Yankmanin ja takakulmassa oli lopulta tilaa, kertasi Liedes.

– Nyt pelattiin taas omilla vahvuuksillamme ja se toi tulosta, Liedes sanoi.

Lukon viidestä maalista neljä syntyi erikoistilanteista eli kaksi ylivoimalla ja kaksi viimeistä tyhjään verkkoon.