Lukon kakkossija edelleen omissa käsissä – Seväsen törkytaklaus himmensi raumalaisten loistoiltaa

Rauman Lukko on kiinni jääkiekkoliigan kakkossijassa, kun joukkueella on jäljellä kaksi runkosarjapeliä. Tappara on vielä pisteen edellä, mutta Lukolla on pelaamatta yksi peli enemmän.

Selkeä 5–1-vierasvoitto sarjakärki Kärpistä tiistaina Oulussa oli esimerkki pelistä, jossa toisella joukkueella on iso panos, ja toiselle joukkueelle tappiokin sopii sarjatilanteen kannalta vallan hyvin.

– Kärpät on hoitanut omat hommansa, ja heidän ei tarvitse enää jännittää. Meillä on vielä isoja mahdollisuuksia, Lukon päävalmentaja Pekka Virta sanoi.

Lukon suoritusta varjosti puolustaja Roni Seväsen taklaus Kärppien Sami Anttilaan pelin ensimmäisessä erässä. Päähän kohdistunut taklaus tietää Seväselle pitkää pelikieltoa pudotuspelien alla.

Sekä Seväsen että Anttilan peli päättyi rumaan taklaukseen.

Pekka Virta otti tilanteen esille pelin jälkeen ennen kuin media siitä erikseen ehti kysymään. Hän ei puolustellut pelaajansa tekoa.

– Todella huolimaton taklaus Seväseltä. Ennen peliä puhuimme, että hänellä on kaksi kymppiminuuttista alla ja kolmatta ei saa tulla.

Lukon Justin Danforth iski kaksi komeaa maalia, minkä ansiosta kanadalainen jakaa pistepörssin kärkipaikan Ilveksen Eemeli Suomen kanssa. Molemmilla on tehtynä täsmälleen samat tehopisteet 26+31=57.