Lumilautailijat kisaavat Jyväskylän Harjun herruudesta – seuraa suoraa lähetystä tästä kello 19

Lumilautailun suomalaiset kärkinimet kisaavat lauantaina Jyväskylän Harjulla 1000 euron palkintopotista Harju Open -lumilautailutapahtumassa.

Keskisuomalainen näyttää suorana lähetyksenä noin kello 19 alkavan kilpailun alkuerän. Lähetys näkyy tässä jutussa.

Kilpailussa ovat mukana muun muassa Merika Enne, jyväskyläläislähtöinen Petrus Koskinen sekä nuoren kaartin edustajia kuten Roope Rautiainen ja Kiril Rikkilä.

Kilpailun musiikista vastaa DJ Joniveli.

Reilikisa on osa Harjulle hiihtoloman kunniaksi rakennetun lumilautaparkin avajaisia. Kaikille avoin ja ilmainen parkki on rakennettu Neron portaiden ympäristöön (Gummeruksenkadun ja Yliopistonkadun risteyksen kohdalla), ja on päivän ajan auki kaikille laskijoille. Avajaisten jälkeen lumilautaparkkia pidetään talkoovoimin kunnossa niin kauan kuin lumitilanne sen sallii. Käyttö kaikkina aikoina omalla vastuulla.

Tapahtuma liittyy Harjun Talvimaa -projektiin, jonka tavoitteena on aktivoida Harjun talvikäyttöä. Harjusta suunnitellaan pysyvää urbaania lumilautailupaikkaa. Järjestäjien mukaan Jyväskylän Harju onkin tunnettu lumilautapiireissä luonnollisena laskupaikkana keskellä kaupunkia ja siellä onkuvattu lukemattomia lautailuelokuvia ja pidetty kilpailuja 1990-luvulta lähtien.