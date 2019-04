Luottokuski Santtu Raitala iloitsee Atupemin parhaasta mahdollisesta lähtöpaikasta

Kahtena viime kautena Atupemia ajoi pääasiassa Antero Tupamäen veljenpoika Antti Tupamäki. Tänä vuonna neljä viidestä voittostartista on ohjastanut pihtiputaalainen Santtu Raitala.

– Antti ajoi oikein hyvin, mutta hänellä on omalla tilallaan paljon töitä ja parikymmentä valmennettavaa. Santtu on ammattikuski, jonka työhön kuuluu myös vastustajien eli hevosten ja kuskien skouttaaminen. Santtu valittiin myös hevosen tulevaa kansainvälistä uraa ajatellen, Antero Tupamäki kertoo.

– Sitä paitsi voittavaa yhdistelmää on vaikea rikkoa. Vaikka nythän se tulee rikottua. Siis siksi, että Atupem ei voita Göteborgissa, hän toppuuttelee.

Raitalan mukaan erityisesti Atupemin juoksupää on puhdasta kultaa.

– Siitä kertoo jo statistiikka: 21 voittoa ja viisi kakkosta. Atupem yrittää startissa aina kaikkensa ja on tosi vahva ja venymiskykyinen. Se keskittyy aina vain voittamaan kaverit ja pystyy aina kaivamaan jostain millin ylimääräistä. Sillä ominaisuudella se on kääntänyt monta maalisuoran kamppailua. Ja kun vastustaja on nujerrettu, se ajattelee, että homma oli tässä. Sen takia on vaikea sanoa, missä hevosen rajat menevät, Raitala luonnehtii.

– Lauantaina on edessä tähän asti ylivoimaisesti kovin tehtävä, ja siinä aika paljon määritetään, miten hyvä Atupem oikeasti on.

Mahdottomia Raitalakaan ei Atupemilta lauantaina odota.

– Propulsion on maailmanluokan hevonen ja varmaankin se, mikä pitää lyödä voittaakseen. Myös ranskalaiset ovat kovia. Lähtöpaikka (rata 9) on Atupemille paras mahdollinen. Ollaan valmiiksi parijonossa, eikä alkuun mene liikaa ruutia. Hevonen saa itse näyttää, mihin pystyy venymään, Raitala suunnittelee.