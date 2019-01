Luukkonen on herra Nuorten Leijonien maalinsuulla – Suomi kohtaa yöllä USA:n MM-loppuottelussa

Katseet jääkiekon nuorten MM-finaalissa USA–Suomi kohdistuvat eniten maalivahtien suuntaan. Loppuottelussa ottavat toisistaan mittaa Suomen Ukko-Pekka Luukkonen ja Yhdysvaltain Cayden Primeau. MM-loppuottelu alkaa Vancouverissa Suomen aikaa kello 3.00.

Primeau on turnauksen maalimaalivahtitilastossa Luukkosta himpun verran korkeammalla. Amerikkalaisvahdin torjuntaprosentti on ennen finaalia 94,74, Luukkosella 93,28. Primeau on päästänyt ottelua kohti 1,25 maalia, kun Luukkosen lukema on 1,76.

Pohjois-Amerikassa OHL-junioriliigan Sudbury Wolvesissa pelaava Luukkonen on MM-turnauksessa petrannut sopivasti tärkeimpiin peleihin. Hän oli puolivälierässä Kanadaa vastaan erinomainen ja huokui varmuutta myös välierässä Sveitsiä vastaan.

Nousuvireen taustalla on parantunut itseluottamus. Luukkosen viime kausi oli repaleinen, eikä vuodenvaihteen MM-turnaus sujunut tavoitteiden mukaisesti.

– Tällä kaudella hän on ollut Pohjois-Amerikassa joukkueensa ehdoton ykkösvahti ja peliaikaa on tullut. Hänen pelaamisensa on viime kaudesta rauhoittunut, Suomen MM-joukkueen maalivahtivalmentaja Fredrik Norrena kertoo Kanadasta.

"Sopivasti tosissaan"

Luukkosen itseluottamus näkyi Kanada-puolivälierässä. Alkulohkon päätöspeli Yhdysvaltoja vastaan ei ollut mennyt parhaimmalla mahdollisella tavalla, mutta Luukkonen ryhdistäytyi ripeästi.

– Hän on saanut otteluja alle niin paljon, että joku taakse mennyt helpompi maali ei vaikuta pelaamiseen. Hän käsittelee myötä- ja vastoinkäymiset nopeasti, jatkaa eteenpäin, Norrena tietää.

OHL-junioriliigan maalivahtitilastossa kolmantena olevasta Luukkosesta huokuu tasapaino.

– Hän on rauhallinen, mutta suhtautuu pelaamiseen sopivan tosissaan, Norrena kuvailee.

Buffalo Sabresin kesän 2017 NHL-varaus Luukkonen on venynyt ennen maaliskuussa olevaa 20-vuotissyntymäpäiväänsä 195-senttiseksi. Pitkät ja peittävät maalivahdit ovat NHL:ssä olleet muotia jo pidempään, mutta pelkillä raameilla kiekot eivät pysähdy.

– Isoksi kaveriksi U-P:llä on todella hyvät kädet, eli samalla hyvä riparikontrolli (paluukiekkokontrolli), Norrena kehuu.

Hereillä oltava heti alussa

Myös Yhdysvaltain ykkösvahti Primeau on 191-senttisenä kookas torjuja.

– Hän on hyvä perusvahti. Yhdysvaltain puolustus on antanut hänelle hyvää tukea, suojellut omaa maalia tarkasti.

Alkulohkokohtaamisessa Suomea vastaan Primeau pääsi turhankin helpolla.

– Pelasimme aika huonon ensimmäisen erän. Vasta toisessa erässä pääsimme peliin mukaan. Finaalissa pitää olla hereillä heti alussa. Primeau pitää testata, kyllä kiekot hänen taakseen survotaan, Norrena luottaa.

Suomi lähtee MM-loppuotteluun vastustajaa kunnioittaen mutta ei nöyristellen.

– Yhdysvallat on vaarallinen joukkue, mutta täysin voitettavissa, Norrena summaa.