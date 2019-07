Luulitko, että tämän lajin arvokisat ovat vain hassuttelua? Jyväskyläläiset maajoukkuenaiset kertovat intensiivisestä treenivuodestaan

Vaikka lacrosse eli haavipallo on Suomessa pieni laji, on tiistaina EM-kisaurakkansa aloittava naisten maajoukkue tosissaan liikkeellä. Noin vuosi sitten maajoukkueeseen järjestettiin try-out-karsinnat, ja syksyllä lopullisen joukkueen selvittyä alkoi valmistautuminen. Kevään ajan maajoukkue leireili lähes kuukausittain ympäri Suomea.

– Kisoihin valmistautuminen on ollut todella tavoitteellista. Se on motivoinut paljon, kun on annettu tällainen mahdollisuus, sanoo maajoukkueen jyväskyläläinen maalivahti Hanna Räsälä.

Israelissa järjestettäviin EM-kisoihin lähtevässä joukkueessa pelaa viisi jyväskyläläistä: Hanna Räsälä, Anne Ala-Krekola, Outi Savonen, Ilona Markkanen ja Tiina Paananen. Lisäksi joukkueen päävalmentaja Sinikka Ijäs on Jyväskylästä.

Pelaajista Ala-Krekola ja Markkanen ovat jo lajin arvokisakonkareita, mutta muille kisamatka on ensimmäinen.

– Suomessahan tämä on pieni laji, mutta kisat ovat isot. Nytkin joukkueita on tulossa 16 maasta, sanoo Markkanen.

Kisat eivät ole tasoltaan kaukana lajin MM-kisoista, sillä maailmanmestaruuksista kisasi viimeksi 19 maata.

Jyväskylässä lacrossenaiset pelaavat nyt Jyväskylän Valo -seurassa. SM-sarjassa on neljä joukkuetta, joissa pelin taso vaihtelee, joten EM-kisoissa suomalaisilla on harvinainen tilaisuus pelata hyvätasoisia pelejä.

– Tietysti Suomessakin kaikki maajoukkuepelaajat ovat todella hyviä, mutta kyllä Euroopasta löytyy kovia, sanoo aiemmin kisoissa käynyt Ala-Krekola.

Esimerkiksi isäntämaa Israelin joukkueessa saattaa pelata useitakin Yhdysvaltojen kaksoiskansalaisia, jotka ovat puoliammattilaisia. Yhdysvalloissa yliopistosarja on hyvätasoinen, ja nykyään naiset voivat pelata lacrossea rapakon takana jopa ammatikseen. Ammattilaisliigaa pelataan nyt toista kautta.

Jyväskyläläisistä kukaan ei ole kuitenkaan harkinnut uraa ulkomailla.

– Tuntuu, että vähän liian vanhalla iällä on löytänyt tämän lajin. Jos olisi nuori, niin olisi voinut lähteä, sanoo Tiina Paananen.

Suomessa laji ei olekaan varsinaisesti junioreiden suosiossa. Kaikki Valon maajoukkuenaiset ovat yli 30-vuotiaita, vaikka heidän mukaansa peliporukastaan ja maajoukkueesta löytyy myös parikymppisiä.

Tyypillisesti lajin pariin eksyvät 20 ikävuoden paremmalle puolelle ehtineet pelaajat, joilla on taustaa muista pallopeleistä. Jo pelkästään maajoukkueviisikon lajivalikoimaan kuuluvat salibandy, jääkiekko, koripallo ja jalkapallo.

– Se on vähän tämän lajin ongelma, kun ei ole junioritoimintaa, sanoo Markkanen.

Toisaalta kokemuksesta voi olla myös hyötyä, sillä iän mukana myös peliäly saattaa parantua.

– Sitä toisaalta arvostaa tällä iällä, että pääsee vielä kisoihin. 12-vuotias poikani aina sanoo, että ”Hei vähän siistiä, ei muiden äidit pelaa missään EM-kisoissa”, Outi Savonen sanoo ja nauraa.

Pelaajat löytävät lacrossesta monia hyviä puolia, mutta Ilona Markkaselle tärkeää on myös se, että lajia pelataan ulkona. Yliopistolla töissä oleva Markkanen sai työpaikaltaan sisäilma-astman. Markkanen pelasi aiemmin salibandyliigaa Happeessa, jolloin sisäliikunta alkoi tuntua raskaalta.

– Oli aika pitkät päivät Monnarilla, kun vielä töissä ja opiskellessa tuli altistusta, hän sanoo.

Markkanen saa oireita useimmissa Jyväskylän sisäliikuntatiloissa, eikä pysty urheilemaan kuin aivan uusimpien koulujen saleissa.

EM-kisoissa joukkueella ei ole vielä virallista tavoitetta, mutta alkulohkosta olisi päästävä jatkoon.

Maajoukkueen ensikertalaiset odottavat innolla kisojen avajaisia, joissa urakka konkretisoituu.

– Se palkinto tulee siellä. Tietää, minkä takia sen pallon perässä on juostu, sanoo Outi Savonen.