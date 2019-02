Lylynperä odottelee MM-valintaa vanhempiensa luona – Salpausselän sprintti toi uran parhaan sijan maailmancupissa

Katri Lylynperä uskoo, että Suomen mestaruus ja Lahden maailmancupin parhaan suomalaisen asema takaavat hänelle paikan Seefeldin MM-kisoissa. Lylynperä oli Salpausselällä 18:s, mikä on hänen uransa paras sija maailmancupissa.

– Minulla on aika luottavainen olo, Lylynperä sanoi MM-valinnoista.

Lylynperä, 25, sai ensi kertaa tällä kaudella kokemusta maailmancupin erähiihdoista, koska tie vei aika-ajosta jatkoon 30 parhaan joukkoon. Vaikka välieräpaikka jäi saavuttamatta, hän ei kokenut olleensa heittopussi.

– Pystyin hiihtämään suhteellisen helposti ja hakemaan paikkoja. Vasta stadionilla avautui väylää, sanoi hyvän loppukirin ottanut Lylynperä.

Lylynperä asuu Kainuussa Vuokatissa, mutta on kotoisin Pirkanmaalta. Kotikunnan kymmenen vuotta käytössä ollut nimi Sastamala ei kuitenkaan hänelle istu, sillä Lylynperä sanoi lähtevänsä Lahdesta kotiin Vammalaan.

– Olen syntynyt Vammalassa, ja se on minulle aina ja ikuisesti Vammala. Odottelen siellä valintoja. Lähden sitten kun käsketään, Lylynperä ennakoi kisareissua.

Lahden 2017 MM-kotikisoissa hän oli sprintissä 32:s, silloinkin vapaalla hiihtotavalla.

Korva sai arvokasta oppia

Lahdessa Lylynperä ja Anita Korva hiihtivät samassa erässä, eikä kumpikaan pystynyt valtaamaan jatkopaikkaa. Korva juhli samoilla laduilla tammikuun puolella kolmea alle 20-vuotiaiden MM-pronssimitalia, mutta aikuisissa oli kovempi kyyti.

– Karsinnan 20. sija oli minulle hyvä, mutta erähiihto oli vähän ahdasta. Vähän jäin katselemaan, Korva tuumasi.

Korva, 19, sanoi oppineensa ainakin sen, ettei aikuisten kisoissa voi antaa yhtään löysää.

Hänet on jo valittu MM-Seefeldiin, ja sprintti on se matka, jolle hänelle on tarjolla paikka. Jokaiseen kisaan on paikka neljälle hiihtäjälle.

– Saan oikeasti isoista kisoista kokemusta. Vähän tässä on vielä opettelua niiden suhteen, Korva sanoi.

Lauantaina hän oli ainakin sekaisin maailmancupin mediakäytännöistä, sillä Korva säntäsi tv-haastattelujen jälkeen muiden toimittajien ohi verryttelemään. Hän tuli kertomaan kirjoittaville toimittajille tuntojaan vasta siinä vaiheessa, kun sprinttikisa kääntyi jo välierävaiheeseen.

Naisten sprintin ykköseksi Lahdessa hiihti Norjan Maiken Caspersen Falla.

Vuorinen käänsi vireensä plussalle tammikuun sairastelun jälkeen

Sairastelun värittämän tammikuun kääntyminen helmikuuksi palautti vauhdin hiihtäjä Lauri Vuorisen suksiin. Vuorinen pääsi käyttämään vahvuuksiaan Salpausselällä maailmancupin sprinttihiihdossa, vaikka karsiutui 0,05 sekunnin erolla 12 parhaan välieristä.

– Tour de Skin jälkeen olin viikon kipeänä ja se verotti pahasti. Nyt on helpottunut olo, sillä olen pystynyt harjoittelemaan pari viikkoa hyvin ja tulosta alkaa tulla. Tämä oli urani paras vapaan hiihtotavan sprintti, Vuorinen jutteli.

Hän oli loppusuoralla kiinni välieräpaikassa, mutta Ranskan Richard Jouve meni viime metreillä ohi. Maaliviivan tappiosta huolimatta Vuorinen oli tyytyväinen.

– Eiköhän se MM-paikka ole jo varma, toivottavasti, sanoi alkukaudellakin hyvin hiihtänyt Vuorinen.

MM-joukkueeseen jo valituista hiihtäjistä Ristomatti Hakola ja Joni Mäki ovat starttaamassa Seefeldin avausmatkalle sprinttiin, jos pysyvät terveinä. Hakola kisaa Lahdessa vain sunnuntain pariviestissä. Mäki hiihti lauantain aika-ajossa hienosti kolmanneksi, mutta karsiutui muiden suomalaisten tavoin ensimmäisessä erävaiheessa.

– Olin erässä turhan aktiivinen. Olisi voinut säästellä voimia loppuun, Mäki tuumasi.

Anssi Pentsinen on myös jo valittu MM-kisoihin, mutta hänen päämatkansa on 15 kilometriä. Pentsinen haluaisi kuitenkin hiihtää myös sprintissä.

– Sprintti on kakkosmatka, mutta saisin siitä hyvän startin kisoille ja pääsisin ottamaan koneesta irti. Vire on nyt nousujohteinen, Pentsinen sanoi.

Kisa neljännestä MM-paikasta

Viikon takainen Suomen mestari Martti Jylhä mietti, ettei haluaisi olla tekemässä MM-valintoja. Hänen mielestään kisa suomalaisten neljännestä sprinttipaikasta käydään hänen ja Pentsisen kesken.

– Neljäs mies ilman mitään kunnollisia tuloksia. Valinta ei ole helppo homma, Jylhä sanoi.

Jylhä hiihti Lahdessa erävaiheen avauksessa aktiivisesti ja johti puolimatkassa. Se oli ainoa mahdollinen taktiikka maailman kärkihiihtäjiä Johannes Hösflot Kläboa ja Federico Pellegrinoa vastaan. Reitin loppumatkalla tuli kuitenkin noutaja, ja maailman parhaat menivät menojaan.

Kläbo voitti vapaan hiihtotavan sprintin leikittelevän näköisesti Lahdessa ja nosti maailmancupin sprinttivoittojensa määrän 13:een. Hän on 22-vuotiaana jo tasoissa sprinttivoitoissa maanmiehensä Ola Vigen Hattestadin kanssa. Enemmän sprinttejä, 16, on mieshiihtäjistä voittanut vain Ruotsin Emil Jönsson.