Juventus on hävinnyt viisi jalkapallon Mestarien liigan loppuottelua sen jälkeen, kun sen pelaajat viimeksi kohottivat Euroopan arvostetuimman seurajoukkuekilpailun voittopystiä. Kevään 1996 tittelistä on kohta jo neljännesvuosisata, joten Juventuksessa on pitkään kehittynyttä kaipuuta Euroopan ykkösseuraksi.

Pudotuspelien avausottelussaan Juventus ei kuitenkaan näyttänyt voittajalta. Cristiano Ronaldon tähdittämä joukkue joutuu toiseen otteluun altavastaajana, sillä ranskalainen Lyon otti kotikentällään edun 1–0-numeroin.

Parivaljakon avauskohtaamisessa Lyon oli lähellä toistakin osumaa, kun tammikuussa lainapestillä hankittu Karl Toko-Ekambi puski pallon maalin poikkipuuhun kulmapotkusta ensimmäisen puoliajan keskivaiheilla.

Ranskalaisten voittomaalin teki Lucas Tousart 31. minuutilla. Tousart iski, kun Juventuksen puolustaja Matthijs de Ligt oli saamassa hoitoa kentän ulkopuolella.

Lyonille voitto oli hienoin sitten viime kauden runkosarjan, jossa se kukisti Manchester Cityn.

– Pelasimme maailmanluokan ensimmäisen puoliajan. Toisella puoliajalla oli hankalampaa, mutta olen tyytyväinen siitä, miten sinnittelimme, kommentoi Lyonin päävalmentaja Rudi Garcia.

Juventus ei saanut vierasmaalia

Toko-Ekambin tavoin tammikuun siirtoajan puitteissa hankittu brasilialainen Bruno Guimaraes osoittautui keskikentällä arvokkaaksi.

– Sanoin joukkueelle, että kun pelaamme avausosaa kotikentällämme, tärkeintä on, että emme anna vastustajalle vierasmaalia. Nyt meidän pitää mennä Italiaan ja tehdä siellä maali. On pysyttävä nöyrinä, sillä nyt ollaan vasta puolimatkassa, Garcia muistutti.

Juventuksen päävalmentaja Maurizio Sarri myönsi, että ottelun ensimmäisellä puoliskolla kentällä ei ollut tutunoloinen Juventus. Sarri arvioi myös, että Juventuksen olisi pitänyt saada kaksi rangaistuspotkua.

– Emme saaneet hyökkäystä toimimaan. Onneksi meillä on vielä 90 minuuttia aikaa, Juventus-luotsi korosti.

Joukkueet kohtaavat uudelleen 17. maaliskuuta Torinossa.

Realille shokkihoitoa

Real Madrid oli helisemässä Cityn hyökkäysten kanssa, mutta maalivahti Thibaut Courtois piti reaktiotorjunnoillaan madridilaiset kuivilla. Ja kun Isco sitten teki 60. minuutilla 1–0, kaikki näytti hyvältä valkopaitojen keskuudessa.

Cityllä riitti kuitenkin vauhtia, ja ainahan mies nimeltä Kevin De Bryune auttaa. Belgialaistaituri järjesti 78. minuutilla hienonhienolla nostolla pallon Gabriel Jesusin päähän, ja peliväline Courtoisin taakse verkkoon. Real marmatti tilanteessa Jesusin työntäneen toppari Sergio Ramosin tieltään, mutta tuomaristo ei taipunut valituksiin.

Ramos ajettiin ulos

Realin puolustuksen ilta synkkeni lisää viisi minuuttia tasoituksen jälkeen. Yleensä varsin luotettavasti pelaava pakki Dani Carvajal jäi City-hyökkääjä Raheem Sterlingistä jälkeen ja rappasi sitten karusti Sterlingin kumoon rangaistusalueella. Seuranneen rangaistuspotkun ampui erittäin varmasti verkkoon De Bryune, ja niin olivat lähtökohdat Manchesterissä pelattavaan toiseen osaan kääntyneet vahvasti Cityn puoleen.

Realin musertumisen kruunasi vielä kapteeni Ramosin ulosajo 86. minuutilla.