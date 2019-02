Mäkäräinen 48:s Kanadassa – "Sekä ammunnassa että hiihdossa tunnuttiin olevan aika ulapalla"

Kaisa Mäkäräinen on sijoittunut 48:nneksi ampumahiihdon naisten maailmancupin normaalikilpailussa Kanadan Canmoressa.

Kisan voitti Norjan Tiril Eckhoff ennen Tshekin Marketa Davidovaa ja Italian Lisa Vittozzia. Maailmancupia johtava Italian Dorothea Wierer ampui kolme ohilaukausta ja oli kisassa 22:s.

Mäkäräinen ampui 12,5 kilometrin kilpailussa yhteensä kuusi ohilaukausta, joista viisi tuli makuupaikoilta. Hän jäi yhden sakon ampuneesta Eckhoffista vajaa viisi minuuttia.

– Vähän tyhjä olo. En oikein tiedä, että mitä osaisin selittää tekemisestäni, kun itsestäkin tuntuu, että ei nyt oikein ole mitään selkeää selitystä tulokseen. Molemmissa sekä ammunnassa että hiihdossa tunnuttiin olevan aika ulapalla tänään, Mäkäräinen sanoi Ampumahiihtoliiton tiedotteessa.

"Makuupaikkojen ammuntaa pohdittava"

Canmoren kilpailu käytiin kovassa pakkasessa, ja naisten normaalimatka lyhennettiin 15 kilometristä 12,5 kilometriin. Mäkäräinen luonnehti viimaa "aika kylmäksi" ja kovemmaksi kuin aiempina päivinä.

– Pystyammunta tuntui suhteellisen hallitulle, vaikka sieltä ykkönen tulikin. Makuuta pitää taas koettaa pohtia koutsien (valmentajien) kanssa paremmalla ajalla, että mitkä virheet saattoi aiheuttaa. Sitä ei kannata tässä lähteä vielä arvuuttelemaan.

Mäkäräinen kertoi olevansa hiihtoaikaansa todella pettynyt. Hän pitää yleensä puhtaissa hiihtoajoissa kärkivauhtia, mutta oli tällä kertaa normaalimatkan hiihtoajassa 12:s ja jäi nopeimmalle minuutin ja 16 sekuntia.

– Tosin monet, kuten norjalaiset viettivät tämän väliviikon korkealla, ja heillä tuntui olevan todella hyvä suksi myös, joten ehkä se selittää heidän kovaa panosta niin naisissa kuin miehissäkin, Mäkäräinen arveli.

Muista suomalaisista Suvi Minkkinen oli 60:s ja Laura Toivanen 83:s.

Dorothea Wierer johtaa maailmancupia 651 pisteellä. Lisa Vittozzi on toisena 646 pisteellä ja Slovakian Anastasija Kuzmina kolmantena 540 pisteellä. Mäkäräisellä on pisteitä 443, ja sijoitus on kuudes.