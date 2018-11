Mäkäräinen antaa venäläisille kyytiä

Maailmancupin viime kaudella voittanut Kaisa Mäkäräinen heittäytyy naisten kilpailun veturiksi, kun ampumahiihdon kotimainen kilpailukausi alkaa viikonloppuna Kontiolahdella. Mukana ovat Suomen kärkiampumahiihtäjät Mari Ederiä ja Olli Hiidensaloa lukuun ottamatta.

Suomen kermaa on kirittämässä mittava joukko venäläisiä ampumahiihtäjiä, joita katsastetaan Kontiolahdella kansainvälisiin cup-kilpailuihin. Kontiolahdella kilpailevat muiden muassa olympiamitalistit Anton Shipulin ja Dmitri Malishko.

Mäkäräinen ja moninkertainen arvokisaedustaja Tuomas Grönman täräyttävät Kontiolahdelle suoraan Oloksen lumileiriltä.

– Leiri oli pitkä, ja treenattiin määrää aika paljon. Leirikisaan tai maastohiihtokisaan ei kevennetty yhtään, joten meno oli sen tuntuista, Mäkäräinen kertoi kuulumisiaan keskiviikon tiedotteessa.

– Kropassa on kuormitusta, mikä tuntuu tukkoisuutena. Myös tekniikassa on vielä paljon tekemistä, mutta ihan onnistunut kaksiviikkoinen on takana.

Uudet pelit ja pensselit

Mäkäräinen tutustui Oloksella uusiin välineisiinsä ja uuteen huoltoryhmään. Alkukauden ensimmäiset kilpailunsa hän ottaa osin harjoituksina.

– Uskallan harjoitella kisojen rinnalla, kun ei ole karsintapainetta näissä alkutalven kisoissa, Mäkäräinen paljasti.

Grönmanilta Oloksen leiri sujui mallikkaasti leirikilpailuun asti. Siinä hän sai kipeitä kolhuja.

– Kaaduin laskussa kyljelleni. Tuli vähän pintanaarmuja lonkkaan, joka kipuili loppuleirillä ja toisessa kisassa, Grönman harmitteli.

– Nyt jalka on parantunut.

Kontiolahdella lauantain pikamatkoille on ilmoittautunut 159 ja sunnuntain takaa-ajoihin 114 urheilijaa. Kisaladut ovat lauhasta alkutalvesta huolimatta kelpo kunnossa. Lauantaina kilpaillaan plusasteissa ja sunnuntaina pikkupakkasessa.