Mäkäräinen ja Laukkanen putosivat kärkitaistelusta

Kaisa Mäkäräinen ja Mari Laukkanen eivät yltäneet kärkitaisteluun ampumahiihdon maailmancupissa Kontiolahdella. Mäkäräinen ja Laukkanen ampuivat kumpikin kaksi ohilaukausta 7,5 kilometrin pikakilpailussa.

Kisa on vielä kesken. Mäkäräinen on yli puolen minuutin päässä kisaa johtavasta valkovenäläisestä Darja Domratshevasta. Laukkasen ero kärkeen on yli puolitoista minuuttia.